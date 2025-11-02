Bratislava opäť ožije vôňou vína, populárny festival sa vracia na nádvorie Primaciálneho paláca – FOTO

Priestor na oddych poskytne neďaleké Radničné námestie, kde bude sa v sobotu od 18:00 uskutoční live performance inštrumentálneho DJ-ského zoskupenia s názvom LET THEM JAM.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Festival mladeho vina.jpg
Foto: www.facebook.com
Bratislava Regionálne správy Regionálne správy z lokality Bratislava

Bratislavu čaká v dňoch 7. a 8. novembra ďalší ročník Festivalu mladého vína. Ako uviedla hovorkyňa Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS)Zuzana Bleho Francúzová, jesenné podujatie pripomínajúce vinársku históriu mesta opäť zaplní nádvoria Primaciálneho paláca hudbou, miestnymi vinármi, vinárskymi spolkami a gastrošpecialitami.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Na Kultúrnej scéne umiestnenej na nádvorí sv. Jána Nepomuckého vystúpia v piatok Kriss Krimm, Ovarius a Space Cats,“ priblížila hovorkyňa. V sobotu sa na pódium postavia Nina Kohout, Kamil Mikulčík & Band, Erik Šulc a česká kapela MYDY. „Hudobný program popretkávajú rozhovory s vinármi a vinársky kvíz so Štefanom Hrivnákom z  Múzea mesta Bratislavy,“ dodala Bleho Francúzová.

Priestor na oddych poskytne neďaleké Radničné námestie, kde bude sa v sobotu od 18:00 uskutoční live performance inštrumentálneho DJ-ského zoskupenia s názvom LET THEM JAM. Po roku sa opäť vráti aj formát Silent disco so začiatkom o 20:00. Návštevníkov prevedú celou vínnou cestou po jednotlivých nádvoriach morky z Divadla Š.E.M. Pouličnú estrádnu šou predvedú v sobotu o 16:30, 19:00 a 20:30 so začiatkom na Primaciálnom námestí.

Viac k osobe: Zuzana Bleho Francúzová
Firmy a inštitúcie: BKIS Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Okruhy tém: BKIS Festival
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk