Bratislava láka viac turistov zo zahraničia, počet domácich návštevníkov však klesá

Cestovný ruch v Bratislave pokračuje v rastie. Vyplýva to z najnovších údajov Bratislava Tourist Board, podľa ktorých od začiatku roka do konca septembra prenocovalo v hlavnom meste 951 757 návštevníkov. Ide o medziročný nárast o 9,36 percenta.
K pozitívnemu vývoju najvýraznejšie prispel rastúci počet zahraničných hostí, ktorých prišlo o viac ako 13 percent viac ako vlani. Zahraniční turisti sa zároveň podieľali na takmer 70 percentách všetkých prenocovaní v ubytovacích zariadeniach.
Dôležitý signál
Priemerná dĺžka pobytu v Bratislave bola 1,87 dňa a celkovo dosiahol počet prenocovaní 1 783 402, čo je nárast o 5,51 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Naopak, počet domácich návštevníkov medziročne klesol o viac ako štyri percentá, čo podľa BTB predstavuje dôležitý signál, ktorý si vyžaduje pozornosť.
„Vzhľadom na prehlbujúci sa pokles spotrebiteľskej dôvery na Slovensku a obmedzené možnosti rastu domáceho cestovného ruchu bude v najbližšom období rozhodujúcim zdrojom dopytu zahraničný trh,“ uviedla Nina Erneker, predsedníčka predstavenstva Bratislava Tourist Board.
Odkázala pritom na údaje z novembrového ekonomického monitora Národnej banky Slovenska, podľa ktorého klesol indikátor spotrebiteľskej dôvery z mínus 19,6 na mínus 23,2 bodu. V kontexte cestovného ruchu ide podľa BTB o nepriaznivý vývoj, keďže cestovanie patrí medzi výdavky, ktoré sú domácnosti schopné obmedziť najrýchlejšie.
Najviac návštevníkov prišlo aj tento rok z Českej republiky, Nemecka, Poľska, Rakúska a Veľkej Británie. Výrazný medziročný nárast zaznamenali návštevníci z Číny, ktorých počet stúpol až o 48,46 percenta. V prvej desiatke sa udržali aj návštevníci z Maďarska, hoci ich počet klesol takmer o 10 percent.
Nová marketingová stratégia
Bratislava Tourist Board v súčasnosti vyhodnocuje najúčinnejšie formy propagácie na nových trhoch, ktoré plánuje osloviť na prelome rokov 2025 a 2026. Organizácia zároveň pripravuje novú marketingovú stratégiu a pozicionovanie značky Bratislavy.
„Okrem tradičných susedných krajín je pre nás strategické cieliť aj trhy s vyšším ekonomickým potenciálom – najmä Spojené kráľovstvo, Írsko a severské krajiny. Ide o trhy s vysokou kúpnou silou, silným záujmom o kultúru a mestské zážitky a dlhodobým potenciálom pre rast hodnoty návštevníka. Pre Bratislavu predstavujú nadpriemerný potenciál v segmentoch krátkodobých pobytov aj kongresovej turistiky,“ doplnila Erneker.
Jednodňoví turisti sú tiež dôležití
Zahraniční turisti tvorili podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky 70 percent všetkých návštevníkov Bratislavy s prenocovaním a ich podiel na ubytovaní dosiahol 68 percent.
Významnú časť návštevnosti tvorili aj jednodňoví turisti a pasažieri z vyhliadkových a riečnych lodí. V priebehu prvých troch kvartálov tohto roka prišlo do mesta takmer tritisícštyristo plavidiel s viac ako 517 000 pasažiermi. Za celý minulý rok ich bolo 553 113, čo naznačuje, že rok 2025 môže byť z hľadiska lodného turizmu výrazne silnejší.
„Jednodňoví turisti sú pre naše mesto taktiež dôležití. Hoci v Bratislave neprenocujú, míňajú v meste financie za občerstvenie, suveníry či vstupné do múzeí a galérií,“ uzavrela Nina Erneker.
Kompletné štatistiky za celý rok budú známe až začiatkom jari 2026. Už teraz však dostupné dáta zo Štatistického úradu SR a informácie od podnikateľov v oblasti cestovného ruchu naznačujú, že rok 2025 bude pre Bratislavu úspešnejší ako ten predchádzajúci, a to najmä vďaka nárastu počtu turistov zo zahraničia.