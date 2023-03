Bratislava Hot Serenaders žnú úspechy v zahraničí, plánujú ďalšie koncerty

Orchester Bratislava Hot Serenaders opäť zviditeľnil Slovensko na mape Európy. Na nohy postavil Rakúšanov, stal sa však aj hlavným lákadlom francúzskeho festivalu. Zoskupenie plánuje šnúru ďalších európskych koncertov.

Priaznivci špičkového slovenského orchestra Bratislava Hot Serenaders a jazzovej hudby 20. a 30. rokov minulého storočia si zase prišli na svoje. Ansámbel s vycibrenou technikou aj zvukom prišiel počas pandémie rovno s dvomi albumami – slovenskou doskou Keď sa raz zídeme (2020) a anglickým albumom As Time Goes By (2022). Aj keď podľa slov speváka a manažéra Miloša Stančíka povstáva kultúrny život po pandémii na nohy len sťažka, teleso už stihlo nový repertoár „prevetrať“ na viacerých európskych pódiách. A to nie hocijakých.

Serenaders zavítali do dánskeho Silkeborgu, kde sa už po tretíkrát stali hosťom najstaršieho a zároveň najväčšieho škandinávskeho festivalu Riverboat Jazz Festival, zameraného na tvorbu klasického jazzu. V druhej polovici marca priviedli do varu návštevníkov obľúbeného tanečného podujatia Vienna Balboa & Laminu Experience vo Viedni. Jedným z vrcholov nedávnych podujatí však bol koncert na francúzskom festivale Marckolswing!, kde teleso vystúpilo ako headliner tohto trojdňového podujatia. Bratislava Hot Serenaders tak popri iných koncertoch opäť potvrdili svoj status aj na tomto medzinárodnom festivale klasického jazzu, ktorého dramaturgia vyberá to najlepšie z európskeho swingu.

Svoje nadšenie netají ani Miloš Stančík: „Minulý rok sa ešte veľmi necestovalo, vyzerá to, že Európa sa po korone zviecha ekonomicky len pomaly. Hrali sme „iba“ v Hainburgu a na Morave, výnimkou bol festival v Miláne, ale najmä účinkovanie na najstaršom jazzovom festivale v Škandinávii. Pred stovkami ľudí, vo veľkých stanoch na námestí a v prístave mesta Silkeborg sme odohrali hneď dva koncerty,“ uvádza Stančík s tým, že súbor sa na Riverboat Jazz Festivale objavil už v r. 2010 a 2012 a po desaťročnej pauze aj v júni 2022. Vzápätí spevák a manažér v jednej osobe dodáva: „Tento zájazd by nebol možný bez podpory Fondu na podporu umenia.“

Pripomína tiež, že diár orchestra sa už opäť začína zapĺňať novými koncertnými termínmi. K slovenským mestám tak na zoznam pribudne augustový termín v Rakúsku, v jeseni hudobníci neobídu Prahu, pričom stále prebiehajú jednania ohľadom koncertov v Rige, Taline a okolí.

Bratislava Hot Serenaders je unikátny orchester, ktorý sa pod vedením trubkára a bandlídra Juraja Bartoša už od r. 1991 špecializuje na hot-jazzovú hudbu 20. a 30. rokov. Orchester patrí medzi svetovú špičku v autentickej interpretácii jazzovej hudby tohto obdobia, dôkazom sú ocenenia z európskych festivalov, ako aj pozitívne ohlasy a kritiky z celého sveta. V uplynulom roku bol súbor nominovaný aj na prestížnu jazzovú cenu ESPRIT, ktorá sa každoročne koná pod záštitou prezidenta/-tky Slovenskej Republiky. Hold hudobnému telesu vzdal aj slovenský kritik Peter Motyčka, ktorý spomenul „…tridsať rokov súboru, ktorý svojou neúnavnou aktivitou prelomil všetky konvencie a dokázal, že autentické podanie takmer sto rokov starej hudby v nijakom prípade neprotirečí súčasným záznamovým možnostiam.“

Viac info: facebook.com/HotSerenaders

