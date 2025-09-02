Trnava reklamuje asfaltovanie Mikovíniho ulice, odvedenú prácu nie sú ochotní akceptovať

Problémom je podľa primátora napríklad zvlnenie asfaltu, ale aj zaústenie kanalizačných vpustí a poklopov.
Trnava
Mesto Trnava reklamuje asfaltovanie Mikovíniho ulice. Foto: www.facebook.com
Mesto Trnava reklamuje asfaltovanie Mikovíniho ulice, v aktuálnom stave dielo neprevezme. To podľa primátora Petra Bročku znamená, že zhotoviteľ musí v rámci reklamačného konania na vlastné náklady odfrézovať a nanovo vyasfaltovať tie časti, ktoré nedosahujú požadovanú kvalitu. Problémom je podľa primátora napríklad zvlnenie asfaltu, ale aj zaústenie kanalizačných vpustí a poklopov.

Nie sme ochotní akceptovať prácu, ktorá nespĺňa nejaké naše štandardy,“ dodal Bročka. Trnava by mala za asfaltovanie druhej časti Mikovíniho ulice zaplatiť približne 500 tisíc eur, práce vykonáva firma, s ktorou mesto spolupracuje dlhodobo. Primátor Bročka skonštatoval, že má pochopenie aj pre chyby, ktoré sa jednoducho stávajú, ale zhotoviteľ musí v takýchto prípadoch rátať s tým, že ho to bude niečo stáť.

V rámci rekonštrukcie bol odfrézovaný pôvodný kryt vozovky, položená vrstva asfaltového betónu, urobené boli lokálne opravy a doplnené cestné obrubníky. Vymenené boli tiež poškodené kanalizačné vpusty a výškovo upravené uzávery a poklopy inžinierskych sietí. Mikovíniho ulica sa nachádza v priemyselnej časti mesta, často cez ňu prechádzajú nákladné autá. Tvorí akúsi spojnicu medzi Zelenečskou a Nitrianskou ulicou. V priebehu augusta sa robila rekonštrukcia druhej časti tejto ulice, prvá časť bola urobená ešte v roku 2019.

