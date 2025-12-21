Brániace sa ukrajinské jednotky odrážajú ruské útoky v Sumskej oblasti

Ukrajinské sily vzdorujú pokusom ruskej armády o prielom frontu v Sumskej oblasti po tom, čo sa objavili správy, že Rusi násilne odvliekli približne 50 ľudí z pohraničnej obce na územie Ruskej federácie.
Ide o obnovený postup ruských síl tej v časti Sumskej oblasti, ktorá bola predtým do značnej miery ušetrená intenzívnych pozemných operácií po tom, čo Ukrajina v rýchlej protiofenzíve v roku 2022 toto územie dobyla späť.
Ťažké boje
„V dedine Hrabovske (v Doneckej oblasti) v súčasnosti prebiehajú boje,“ uviedli miestne úrady s tým, že (ukrajinskí) vojaci sa „snažia zatlačiť okupantov späť na ruské územie“. Nepotvrdili sa ani správy médií, podľa ktorých sa už ruské jednotky nachádzajú v susednej dedine Rjasne.
Odvlečení civilisti
Ukrajinský ombudsman pre ľudské práva v nedeľu dopoludnia uviedol, že nepriateľské jednotky násilne odvliekli približne 50 ľudí z obce Hrabovske do Ruska. Vo štvrtok ruskí vojaci „nezákonne zadržali približne 50 civilistov – obyvateľov dediny Hrabovske v Sumskej oblasti,“ povedal ombudsman Dmytro Lubinec.
Ľudí podľa Lubinca držali Rusi v izolácii v zlých podmienkach a následne ich v sobotu „násilne odviezli na územie Ruskej federácie“. Agentúra AFP tieto tvrdenia nevedela nezávisle overiť a Rusko sa k celej záležitosti nevyjadrilo.