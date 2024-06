Bradáčová si nemyslí, že slovenská prokuratúra funguje sovietskym spôsobom (video)

Slovenský model fungovania prokuratúry rozhodne nie je sovietsky alebo leninský. V rozhovore pre agentúru SITA to skonštatovala vrchná štátna zástupkyňa Českej republiky Lenka Bradáčová. Ako pripomenula, vo väčšine krajín západnej Európy funguje princíp verejnej žaloby na spôsob prokuratúry a nie štátneho zastupiteľstva.

„Ten štátno-zastupiteľský model je skôr ojedinelý a vychádza z nemecko-rakúskej stredoeurópskej kultúry, rakúsko-uhorskej monarchie, konkrétne z rakúskej časti, nie z tej uhorskej. Takže ja si myslím, že rozhodne to označenie (sovietska, pozn. SITA) stratila prokuratúra vo chvíli, keď sa transformovali obe krajiny, teda aj SR aj ČR po roku 1989, a keď transformovali svoje verejné žaloby, či už Slovensko na prokuratúru, alebo Česká republika na štátne zastupiteľstvo,“ skonštatoval Bradáčová.

Vrchná štátna zástupkyňa zároveň pripomenula, že jeden z faktorov, ktorý však odlišuje štátne zastupiteľstvo od prokuratúry, je prísna hierarchia a centralizácia. V tomto zmysle vníma aj využívanie paragrafu 363 Trestného poriadku generálnym prokurátorom na Slovensku.

„Ja by som všeobecne ten nástroj neodsudzovala. Otázka je spôsob jeho výkonu, respektíve jeho šírka. A o tom sa diskutuje veľmi dlho, či by vo vnútri verejných žalôb európskeho typu nemali byť obmedzené tzv. negatívne pokyny, teda pokyny by boli iba pozitívne.To znamená pre laika v zmysle „žaluj, stíhaj“, ale nie opačne „nestíhaj, nežaluj“,“ vysvetlila Bradáčová. Doplnila, že polemiku, alebo niektoré reakcie vyvoláva práve tá negativita toho pokynu.

„Ale o tom sa diskutuje naprieč Európou. U nás je možné tiež vydať negatívny pokyn, ale iba bezprostredne nadriadeným podriadenému, ale debaty sa vedú i o tom, či by vôbec mali byť,“ dodala Bradáčová.