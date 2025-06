Boxer Usyk pozval Trumpa, aby týždeň žil v jeho dome na Ukrajine. Chce, aby pochopil vojnu - VIDEO

Svetový šampión v boxe Ukrajinec Oleksandr Usyk ponúkol americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, aby týždeň býval v jeho dome na Ukrajine, nech lepšie pochopí realitu vojny.

Reagoval tak na Trumpove vyhlásenia, že by konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou vyriešil „za 24 hodín“, hoci od jeho návratu do Bieleho domu v roku 2024 sa vojna neskončila.

„Radím americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, aby prišiel na Ukrajinu a žil v mojom dome jeden týždeň. Iba jeden týždeň. Dám mu svoj dom. Prosím, žite na Ukrajine a sledujte, čo sa deje každú noc. Každú noc sú nad mojím domom bomby a lety. Bomby, rakety. Každú noc. Stačí,“ povedal Usyk pre BBC Sport.

Usyk, ktorý je dlhodobo aktívnym zástancom mieru vo svojej vlasti, verí, že Trump by mal na vlastné oči vidieť dôsledky vojny, ak chce nájsť riešenie krízy.

Na otázku, či by Trump mohol zmeniť svoj názor, Usyk odpovedal: „Neviem. Možno pochopí, možno nie.“

Tridsaťosemročný Ukrajinec, ktorý vyhral všetkých 23 profesionálnych zápasov, sa momentálne pripravuje na odvetu proti šampiónovi IBF Britovi Danielovi Duboisovi, ktorá sa uskutoční 19. júla v londýnskom Wembley.

Usyk priznal, že vojna je neustále v jeho myšlienkach. „Obávam sa o to, čo sa deje v mojej krajine. Je to veľmi zlé, pretože zomierajú ukrajinskí ľudia. Nie sú to len vojaci, ale aj deti, ženy, staré mamy a starí otcovia,“ dodal.