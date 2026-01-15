Boston vyvesí dres legende. Chára prepísal históriu NHL a jeho dedičstvo žije ďalej

V noci zo štvrtka na piatok sa slovenský hokej dočká ďalšieho nesmrteľného momentu. Zdeno Chára sa stane štvrtým Slovákom v histórii, ktorému v aréne niektorého z tímov NHL vyvesia dres. Stane sa tak počas slávnostného ceremoniálu pred začiatkom zápasu NHL Boston – Seattle.
Po Stanovi Mikitovi, Petrovi Šťastnom a Mariánovi Hossovi sa Chárovo číslo 33 navždy ocitne pod stropom bostonskej TD Garden. Pocta od klubu Boston Bruins je symbolickým vyvrcholením éry muža, ktorý zmenil kultúru, resp. DNA tohto klubu. Ich spoločným znamením je rešpekt a radosť z hry.
Chára nebol v Bostone len kapitán. Bol stĺpom, autoritou a kompasom. Charlie McAvoy spomína, že keď v roku 2017 prišiel do kabíny ako 19-ročné „ucho“, stretol sa s postavou, ktorá ho ohromila nielen výškou, ale najmä charakterom. „Nevolaj ma pán Chára, hovor mi Z,“ povedal mu pri úvodnej zoznamovačke, keď sa Chárovi pokúšal najprv vykať. McAvoy vraví, že Chára vytvoril kultúru rešpektu a pokoja v jednom z najviac sledovaných hokejových miest sveta.
Vplyv slovenského obra
Práve McAvoy je dnes živým dôkazom Chárovho odkazu. Najlepší obranca Bruins otvorene hovorí, že bez slovenského obra by nebol hráčom, akým je dnes. Chára ho naučil, že hokej nie je len o ofenzíve, ale o zodpovednosti, konzistencii a schopnosti „vypnúť“ najlepších súperov. „Položil základy všetkého, čím som sa stal ako profesionál,“ priznáva McAvoy.
Na ľade tvorili nerozlučnú dvojicu. Spolu odohrali tisíce minút, hasili krízy, bránili hviezdy súperov a posúvali Boston k víťazstvám. Mimo ľadu Chára formoval lídrov – tichým príkladom, pracovnou morálkou a nárokmi, ktoré kládol najmä sám na seba. Aj preto Bruins v roku 2011 po 39 rokoch zdvihli Stanley Cup.
Dnes, keď McAvoy preberá úlohu mentora mladších spoluhráčov, sa Chárov duch v kabíne Bruins nestratil. Spôsob komunikácie, dôvera v spoluhráča, ochota „zachrániť jeden druhého“ – to všetko je dedičstvo, ktoré prežilo generačnú výmenu.
Hodnoty nesú ďalej
Vyvesenie dresu s číslom 33 nie je len spomienka na výnimočného obrancu. Je to oslava lídra, ktorý zanechal stopu ďaleko za mantinelmi. Zdeno Chára nevychoval len víťazný tím – vychoval ľudí, ktorí dnes nesú jeho hodnoty ďalej. A práve preto bude jeho meno v Bostone znieť navždy.
Slávnostný ceremoniál priblíži Chárovu kariéru vrátane 14 sezón ako kapitána Bostonu Bruins, jeho vplyv na komunitu a úspechy. Ceremoniál bude moderovať Chárov dlhoročný obranný partner a tiež víťaz Stanley Cupu z roku 2011 Andrew Ference.
„Na oslavu vyzdvihnutia Chárovho čísla 33 pod strechu TD Garden dostanú všetci fanúšikovia exkluzívnu figurínu Zdena Cháru, ktorá pripomenie jeho kariéru v tíme Bruins. Figúrka s kývajúcou hlavou zobrazuje jeden z najpamätnejších momentov Chárovho pôsobenia v drese Bruins, keď prvýkrát zdvihol nad hlavu Stanley Cup,“ napísal web Bostonu Bruins.