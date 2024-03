Boris Kollár zostáva na čele hnutia Sme rodina, plánuje sa zamerať aj na nové témy 

Predsedom mimoparlamentného hnutia Sme rodina ostáva Boris Kollár. Ako ďalej hnutie informovalo, rozhodol o tom snem, ktorý sa konal v sobotu 16. marca. Za podpredsedov hnutia boli zvolení Petra Krištúfková a generálny manažér hnutia Marián Labanič.

„Teší ma prejavená dôvera všetkých hlasujúcich, veľmi si to vážim. Cítim vďaku, ale aj zodpovednosť, a to nie len voči nim, ale aj voči našim priaznivcom a voličom. Dôvera, ktorú mi prejavili, ma povzbudila v tom, aby som aj naďalej pokračoval v politike. Čiže z politického prostredia sa určite nesťahujem, chcem byť aj naďalej aktívny a pripravovať sa spoločne s celým hnutím Sme rodina do nadchádzajúcich parlamentných volieb,“ uviedol Kollár.

Hnutie sa podľa Kollára chce naďalej venovať témam, ako je pomoc rodinám, dôchodcom alebo potravinová sebestačnosť. „Ale chceme sa zamerať aj na nové témy, plánujeme aj isté zmeny v rámci hnutia a priniesť nový „vietor“, ktorý by do budúcna, keďže teraz nie sme súčasťou parlamentu, mohol priniesť zlepšenie situácie v rámci našej krajiny. Naďalej teda celé politické dianie na Slovensku pozorne sledujeme a budeme občanom prinášať našu odozvu a riešenia,“ doplnil Kollár.