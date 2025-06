Boris Kitka: Slovan je na odchod Strelca pripravený viac ako v zime (rozhovor V športovom SITE)

V najnovšom vydaní relácie V športovom SITE sme sa s Borisom Kitkom, asistentom trénera v ŠK Slovan Bratislava rozprávali aj o budúcnosti futbalového útočníka Dávida Strelca v tábore aktuálneho šampióna. Možný prestup 24-ročného odchovanca „belasých“ je predmetom záujmu už od januárového prestupového obdobia, kedy dostal Slovan z Britských ostrovov finančne zaujímavé ponuky. Išlo údajne o čiastky prevyšujúce 8 miliónov eur. Strelec však vtedy v hlavnom meste zotrval, pričom každému bolo jasné, že jeho prestup do niektorej z kvalitnejších zahraničných líg bude na pretrase aj počas leta v medzisezónnom období.

Ukázal profesionálny prístup

„Na konci sezóny sme sa s Dávidom veľa rozprávali. To, že neprestúpil do Celticu resp. Middlesbrough, sa podpísalo na jeho forme, ktorá bola menej stabilná ako predtým, plus sa k tomu pridalo zranenie. Išlo však len o pár zápasov. Potom to spracoval a ukázal, že mentálne je nastavený dobre. Musím povedať, že ku koncu sezóny sa od určitých vecí odosobnil a dokonca z neho bolo cítiť, že prestal riešiť prestup. Videli sme na ňom, že tímu chce odovzdať maximum a v posledných zápasoch sezóny sa dokonca oddal naháňačke o korunu kráľa strelcov s Tigranom Barseghjanom. Zachoval sa ako top profesionál,“ povedal na adresu svojho zverenca Kitka, ktorý spoločne s hlavným koučom Vladimírom Weissom starším vedie Slovan od roku 2021.

Dávid Strelec (Slovan Bratislava) premieňa pokutový kop v zápase proti Atléticu Madrid v ligovej časti Ligy majstrov 2024/2025. Madrid (Wanda Metropolitano), 11. december 2024. Foto: SITA/AP.

Pripravenosť na Strelcov odchod

Pätnásťnásobný slovenský šampión získal v uplynulých dňoch do svojho kádra ofenzívneho krídelníka Kelvina Oforiho z Trnavy, no ten vonkoncom neponúka alternatívu na obsadenie postu hrotového útočníka. „Ja som na to malý pán, aby som jeho budúcnosť dokázal predpovedať. Každý v klube by chcel, aby Dávid ostal. Situácia je však aktuálne trocha iná od tej v januári a myslím si, že klub je na jeho prípadný odchod z časového hľadiska viac pripravený. Je potrebné si uvedomiť, že ponuka na Dávida prišla v absolútnom závere januárového prestupového trhu. Ak by prišlo k dohode a Dávid by odišiel, Slovan mal v tom čase na poste hrotového útočníka iba Metsoka a prakticky žiadny čas na získane náhrady,“ poznamenal Kitka uvedomujúc si, že už ani spomenutý Metsoko nie je súčasťou kádra belasých (odišiel do Trnavy, pozn.)

Dávid Strelec zo Slovana Bratislava a jeho reakcia po nepremenenej gólovej príležitosti počas zápasu 5. kola ligovej fázy Ligy majstrov 2024/2025 proti AC Miláno. Bratislava, 26. november 2024. Foto: archívne, SITA/AP

„Trúfam si povedať, že už na jar sme sledovali hodnotenejších hráčov, ktorí by predstavovali alternatívu v prípade jeho odchodu. Boli to hráči, za ktorých by sme museli platiť. Nepochybne, Dávid sa chce posunúť v kariére vyššie, ale zároveň si nemyslím, že rieši iba odchod do zahraničia a že nechce pokračovať v Slovane,“ uzavrel Boris Kitka.

V relácii sa ďalej dozviete: