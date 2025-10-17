Bomba zničila auto známeho talianskeho novinára

Bomba v noci na piatok zničila vozidlo významného talianskeho novinára Sigfrida Ranucciho. Incident, ktorý sa stal v meste Pomezii neďaleko Ríma, si nevyžiadal obete. Výbuch však poškodil aj druhé auto rodiny a susedný dom. Informovala o tom investigatívna relácia Report, ktorú moderuje Ranucci. „Výbuch bol taký silný, že by mohol zabiť kohokoľvek, kto by v tej chvíli prechádzal okolo,“ uvádza sa vo vyhlásení relácie na mikroblogovacej sieti X.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová incident ostro odsúdila ako „vážny akt zastrašovania“. Minister vnútra Matteo Piantedosi uviedol, že nariadil zvýšiť ochranu novinára „na maximum“. Útok označil za „zbabelý a mimoriadne závažný čin, ktorý je útokom nielen na konkrétnu osobu, ale aj na slobodu tlače a základné hodnoty našej demokracie“.