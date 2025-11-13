Bolka Polívku prepustili z nemocnice. Náhradu za neho hľadať nemajú, odkazuje kolegom

Hviezdneho českého umelca Bolka Polívku nedávno prepustili z nemocnice po mozgovej príhode, ktorá ho postihla priamo na javisku. Podľa jeho kolegov sa mu však už darí oveľa lepšie. Počítajú s ním totiž vo viacerých vystúpeniach. Herec im vraj kládol na srdce, že všetko zvládne a že si náhradu hľadať nemajú. Informuje o tom web TN.cz.
Jednou z akcií, na ktorej má herec Bolek Polívka vystúpiť, je vianočný koncert speváka Ondřeja Rumla s názvom Zabudnutý príbeh, ktorý sa koná 11. decembra v priestoroch pražského Divadla Hybernia. Polívka Rumlovi zdôraznil, nech s ním stále počíta. „Hovoril som s pánom Polívkom a vraj si za neho nemám hľadať náhradu,“ povedal spevák pre denník Blesk.
Bolek Polívka skolaboval na javisku počas predstavenia
Po Novom roku sa má Polívka objaviť v pražskom Divadle Bez zábradlí, kde má hosťovať so svojou hrou. Zdá sa teda, že sa hercovi už darí oveľa lepšie.
Len pred mesiacom ho z divadla odvážala záchranka. „Po prvej časti dnešného predstavenia sa Bolkovi Polívkovi urobilo nevoľno a na miesto musela doraziť rýchla záchranná služba,“ uviedla vtedy televízia Brněnská Jednička. Údajne išlo o mozgovú príhodu.