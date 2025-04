Bol v bezvedomí a putoval do nemocnice. Brankár sa hrôzostrašne zrazil so spoluhráčom - VIDEO

Brankára AC Miláno Mikea Maignana odviezli lekári na nosidlách po tom, čo sa v zápase proti Udinese Calcio ťažko zrazil so svojím spoluhráčom len 19-ročným obrancom Álexom Jiménezom.

Španielsky obranca takisto nedohral zápas a po 18 minútach od incidentu ho musel tréner Sergio Conceicao vystriedať.

Informoval o tom web sport.cz.

K situácii došlo na začiatku druhého polčasu. Stopér Udinese Jaka Bijol zahral dlhú loptu za milánsku obranu, ktorej chcel pomôcť aj 29-ročný gólman Maignan vybehnutím mimo šestnástky.

V plnej rýchlosti sa však zrazil s vracajúcim sa Jiménezom. Hráči a rozhodca okamžite privolali zdravotníkov, ktorí francúzskeho brankára odviezli.

Útočník Tammy Abraham, ktorý sa v tom čase rozcvičoval, sa za svojho spoluhráča modlil. Podľa informácií klubu bol Maignan krátko v bezvedomí.

