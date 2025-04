Futbalové majstrovstvá sveta so 64 tímami? Bol by to chaos, raz by mohlo hrať až 132 krajín, posmešne reagujú kompetentní

Prezident Ázijskej futbalovej konfederácie (AFC) šejk Salman bin Ibrahim Al Khalifa odmietol juhoamerickú žiadosť o rozšírenie majstrovstiev sveta v roku 2030 na 64 tímov. Uviedol, že takéto zvýšenie by viedlo k „chaosu“.

Jubilejný stý ročník, ktorý budú hostiť Španielsko, Portugalsko a Maroko, a niekoľko zápasov sa uskutoční aj v Uruguaji, Argentíne a Paraguaji, má privítať 48 štátov.

Pre porovnanie, na úvodnom podujatí v Uruguaji v roku 1930 súťažilo len 13 krajín. Informovala o tom agentúra AFP.

Iba jednorázovo

„Osobne s tým nesúhlasím,“ povedal 59-ročný šejk z Bahrajnu. Ročník 2030 sa ustálil na 48 tímoch, takže záležitosť je podľa neho „vyriešená“.

Jeho náprotivok z riadiaceho orgánu juhoamerického futbalu CONMEBOL Alejandro Domínguez nedávno vyzval Medzinárodnú futbalovú federáciu FIFA, aby podujatie jednorazovo rozšírila.

„Ak táto otázka zostane otvorená, potom budú dvere otvorené nielen pre rozšírenie turnaja na 64 tímov, ale niekto môže prísť a požadovať zvýšenie počtu na 132 tímov,“ povedal Salman.

Budú to analyzovať

„Kde by sme potom skončili? Nastal by chaos,“ doplnil šejk s tým, že od MS 2034 by už bol ochotný rozmýšľať nad zvýšením počtu účastníkov.

Šéf UEFA Aleksander Čeferin to celé odmietol ako „zlý nápad“, ale generálny sekretár FIFA Mattias Grafström povedal, že juhoamerický návrh bude „analyzovať“.

„Je veľa vecí, ktoré treba preštudovať, a my si dáme načas. Všetko skonzultujeme,“ doplnil Grafström podľa AFP.