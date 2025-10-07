Bol na mieste tragickej smrti lyžiara: Nebol to vôbec pekný pohľad. Drevený plot tam nemal čo robiť

V septembri obletela svet lyžovania nepríjemná správa o úmrtí Taliana Mattea Franzosa. V Čile bol vtedy na sústredení aj Čech Jan Zabystřan.
Tragickú nehodu nevidel na vlastné oči, no o tri dni neskôr prechádzal okolo miesta nešťastia. „Nebol to vôbec pekný pohľad,“ uviedol zjazdár pre web idnes.cz.
„Lyžiarsky svet je malý, poznali sme sa, hoci sme sa väčšinou len pozdravili a vymenili pár slov,“ povedal Zabystřan s tým, že po smutnej správe ostal šokovaný a pýtal sa, čo si museli myslieť tí, čo s ním žili a poznali ho celý život.
Na ceste sú experti
Taliansky alpsky taliansky tím okamžite ukončil sústredenie a cestoval do domoviny. Zvyšné krajiny, ktoré v Čile ostali, si uctili Franzosa na spomienkovej slávnosti.
„Stalo sa to tam, kde by to asi nikto nečakal, ale aj tak drevený plot okolo trate nemá čo robiť. Keby tam boli poriadne siete, nič by sa nestalo,“ priblížil 27-ročný rodák z mesta Kadaň.
Medzinárodná lyžiarska federácia už posiela do rôznych tréningových lokalít na južnej pologuli, vrátane Čile, bezpečnostných expertov z Európy. „Keď tam pôjdeme nabudúce, verím, že to už bude lepšie,“ dodal Zabystřan pre uvedené médium.
Okolnosti tragédie
Špecialista na rýchlostné disciplíny zahynul v pondelok 15. septembra po ťažkej nehode počas tréningu v čilskom lyžiarskom stredisku La Parva v sobotu 13. septembra.
Franzoso tam trénoval s ostatnými členmi národného družstva a pripravoval sa na novú sezónu. Pri páde utrpel vážne zranenie hlavy, pri ktorom nabral dva rady sietí a narazil do oplotenia ďalej od trate.
Iba 25-ročného talianskeho zjazdára po incidente okamžite letecky previezli do nemocnice v Santiagu de Čile. Tam ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti a uviedli do umelého spánku. Zo zranení sa však už nezotavil. Viedlo to až k edému mozgu.
Franzoso zomrel len deň pred svojimi 26. narodeninami.