Bojnice pripravujú trojdňové oslavy 910. výročia

Tretí septembrový víkend bude v Bojniciach patriť oslavám 910. výročia prvej písomnej zmienky. Dochovaná je v Zoborskej listine z roku 1113. V nej boli na pokyn uhorského kráľa Kolomana spísané majetky Opátstva sv. Hypolita na Zobore. Hranice územia boli definované viacerými bodmi. Jedným z nich boli Bojnice, resp. podhradie Bojnice, ako aj ďalšie štyri vtedajšie občiny, dnes mestá a obce Hornej Nitry: Prievidza, Nováky, Nitrica a Kocurany. „Zoborské listiny boli dve, prvá je z roku 1111. Druhá, ktorá sa týka nás, vznikla o dva roky neskôr. Šľachtic Svätopluk z Moravy (menovec kniežaťa Svätopluka, ktorý vládol v 9. storočí) si robil nároky na naše územie. Po jeho vpáde a následnom vytlačení, ľudia prestali odvádzať dane, tvárili sa, ako keby boli na území nikoho a pôda nikomu nepatrila. Preto sa kráľ Koloman, zvaný Učený rozhodol majetky spísať a dať ľuďom na známosť, že toto je naša pôda a nám treba platiť.“ vysvetľuje Vojtech Bartko, poverený riadením Kultúrneho centra Bojnice. Pri príležitosti osláv tohto významného historického míľnika mesto Bojnice spolu s kultúrnym centrom a ďalšími subjektmi pripravujú trojdňové oslavy s bohatým kultúrnym i sprievodným programom. Vojtech Bartko hovorí, že dramaturgia podujatia je stanovená tak, aby si každý prišiel na svoje: deti, mladí, seniori, domáci, hostia, aj turisti. Hlavným cieľom podujatia je, aby sa ľudia stretli a zabavili sa. Na programe participuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra – Bojnice. Ministerstvo dopravy SR vďaka nej podporilo časť programu venovanému oslavám 910. výročia prvej písomnej zmienky.

Bojnické podhradie oslavuje

Oslavy odštartujú v piatok, 15. septembra vernisážou výstavy O bojnických divadelných ochotníkoch vo foyer kultúrneho centra. „Ochotnícke divadlo malo v meste obrovskú tradíciu, žiaľ, v 90. rokoch odišlo do úzadia. Členovia Klubu priateľov histórie Bojníc zozbierali a spísali memoáre, spomienky, fotografie. Navyše pri mojom nástupe do KC Bojnice som objavil staré, veľmi vzácne a precízne spracované knihy a albumy o bojnickom divadelníctve, inscenáciách, režiséroch… Všetky tieto cenné historické materiály budú predstavené verejnosti na vernisáži.“ Výstava bude v priestoroch vstupnej haly kultúrneho centra inštalovaná ako stála expozícia. Na Hurbanovom námestí bude umiestnený remeselný trh zameraný na historické remeslá a tradičné výrobky z ľanu, kože, dreva… Najmenších čaká bohatý zábavný program a animácie. V spolupráci s agentúrou Rozprávkový svet si deti budú môcť vyrobiť drobnosti v kráľovskej tematike: korunky, meče, nebudú chýbať rôzne hry a tanec. Pripravené je aj čítanie rozprávok v podaní hercov Františka Kňazoviča a Lesany Krauskovej, známej z úspešného televízneho seriálu Dunaj. Dobrovoľný hasičský zbor Bojnice pripravil ukážku záchranných prác, prezentovať bude svoju techniku, autá, výzbroj. Do osláv sa zapojila aj Národná zoologická záhrada Bojnice, ktorá na námestí predstaví interaktívne aktivity zamerané na prírodu a jej ochranu. Kto sa do aktivít zapojí, môže vyhrať vstupenky na Dobrodružnú nočnú prehliadku zoo. Pomocou špeciálnych okuliarov budú návštevníci vidieť zvieratá v noci, keď je väčšina z nich najaktívnejšia. Prehliadka s odborným výkladom sa uskutoční v sobotu 16. septembra. V rámci programu na Hurbanovom námestí sa v piatok predstaví aj Divadlo NAtraKY s rozprávkou Ako namaľovať dúhu. Oslavy budú pokračovať v neďalekom Kostole sv. Martina, kde bude dekan farnosti, Anton Eliáš, celebrovať slávnostnú sv. omšu so sprievodom miestneho Speváckeho zboru sv. Martina. Podvečer ľudí na námestí zabaví kapela Dominika Titková and Friends so slovenskými a svetovými hitmi, ktoré pozná každý. Prvý deň osláv ukončí DJ Alexey s programom Dance with us.

Kráľovské Bojnice

Druhý deň osláv, 16. september, sa nesie v znamení Zatvorenia letnej turistickej sezóny v Bojniciach. Podujatie rovnako podporila Oblastná organizácia cestovného ruchu – Ministerstvo dopravy SR. OOCR – RHNB je spoluorganizátorom Festivalu poctivých vín, ktorého štvrtý ročník sa uskutoční v sobotu v historickom centre mesta. Festival návštevníkom predstaví kvalitné vinárstva a ich produkty na deviatich zastávkach. Tie budú umiestnené v najlepších bojnických gastroprevádzkach, ktoré sú zároveň partnermi podujatia. Bojnické vínne zastávky: Bencovje grunt (tu si zároveň môžete kúpiť degustačný pas), Muzika restaurant, Kofíčko coffee & bar, Lavkafé, Biograf restaurant, Vinotéka pod Zámkom, Hygge coffee & bar, Starý dom restaurant a Alej restaurant. Bojničanov v sobotu prídu pozdraviť a navštíviť priatelia z partnerských miest: Jeseník (Česko), Bad Krozingen (Nemecko), Rosta (Taliansko) a Zator (Poľsko). K historickým oslavám neodmysliteľne patrí aj dobová kuchyňa s ochutnávkami jedál, ktorú nájdete priamo na námestí, pokračovať bude aj remeselný trh. Sokoliari Aquila predvedú sokoliarske vystúpenia s dravcami. Tento rok je významný aj pre nich, oslavujú 30 rokov od prvého vystúpenia v Bojniciach. Účinkovať bude aj dobová hudba Prastrom, Vojtech Bartko o nej hovorí: „Ide o zoskupenie fascinujúcich ľudí, ktorí stredovekou a ranno-renesančnou hudbou doslova žijú, majú ju v srdci. Počas dňa budú trubadúri v kostýmoch hrať v priestore medzi návštevníkmi, budú navodzovať dobovú atmosféru. Neskôr nás čaká aj samostatný koncert s väčším obsadením.“ V podaní Agentúry Hector z Trnavy si budete môcť pozrieť žoldniersku jednotku, strieľanie z pušiek, pálenie z dela a zapojiť sa do školy šermu. Centrum voľného času Junior Bojnice si pre najmenších pripravilo Stredoveké hrátky v aleji na námestí. Deti poteší aj Dračie korzovanie a fotenie s nadrozmerným drakom a rozprávkové predstavenie Dračí príbeh. Tieto aktivity pripravila Divadelná spoločnosť. V jej réžii bude aj obľúbené večerné podujatie Legendy ožívajú. Tento rok sa uskutoční jeho tretí ročník, venovaný je práve prvej písomnej zmienke o Bojniciach. OOCR – Ministerstvo dopravy SR každoročne na podujatí finančne participuje, inak tomu nie je ani teraz. Milovníkov histórie a divadla čaká korzovanie mestom s prehľadnou mapkou, vďaka ktorej nájdu všetky divadelné stanovištia. Tento rok sa môžete tešiť na desať divadelných predstavení: Ženy na stráži, Rytier zbojník, Bojnická lipa, Bojničania vs. Prievidžania, Bosorka v Bojniciach, Smrť/Memento Mori, Anno Domini, Stĺp hanby, Magna Via a Víly na jazere. Sobotný program ukončí ohňová show Black fire v podaní sokoliarskej skupiny Aquila.

V Bojniciach sa hoduje

Nedeľné predpoludnie na námestí otvorí tradičná zabíjačka pre obyvateľov Bojníc a hostí. Priamo pred ich očami sa bude mäso porciovať a grilovať. Pripravená bude aj kapustnica, guláš a zabíjačkové špeciality za veľmi ľudové ceny. Taktiež bude pokračovať remeselný trh a hodovú atmosféru dotvorí Folklórny súbor Senior Vtáčnik s ľudovou hudbou. V rámci osláv výročia kultúrne centrum pripravilo pre obyvateľov súťaž o súkromnú ohňovú show, vstupenky na podujatia KC Bojnice, nákupné poukážky a cenu primátora mesta. Úlohou súťažných skupín bolo nájsť na rôznych miestach v Bojniciach skryté písmenká a vyskladať z nich názov bojnický závin. „Zo všetkých kolektívov, ktoré sa zapojili do prvého kola, sme vyžrebovali päť. V druhom kole bude ich úlohou spoločne upiecť práve bojnický závin, ktorý bol kedysi pre mesto typický. Prinesú ho v nedeľu na hody a návštevníci budú hlasovať, ktorý im najviac chutil. Podľa počtu hlasov vyberieme víťaza, ceny však dostanú všetky zúčastnené kolektívy.“ ozrejmuje Bartko. Hody spríjemní hudobná dvojica, ktorá zahrá do spevu i do tanca Renáta a Emílio Čonkovci.

Podujatie na pozvánky

V piatok 15. septembra je pre pozvaných hostí pripravený galaprogram Bojnický rytier, ktorý sa uskutoční na Zámku Bojnice. Počas galaprogramu budú ocenené významné osobnosti Bojníc. Na základe návrhov, ktoré posielala široká verejnosť, mesto v spolupráci s komisiou na to určenou vybralo laureátov ocenenia. „Samozrejme mená ešte nemôžem prezradiť, ale môžem povedať, že výber bol skutočne veľmi náročný, pretože v Bojniciach žije množstvo ľudí, ktorí by si ocenenie zaslúžili. Určite však chceme v oceňovaní obyvateľov pokračovať aj v budúcich rokoch.“ dodáva Bartko. Podujatie spríjemnia vystúpenia Základnej umeleckej školy Bojnice a Dychovej hudby Maguranka. Keďže akcia je na pozvánky, kultúrne centrum sa rozhodlo priblížiť ho širokej verejnosti pomocou online prenosu na facebookovom profile KC Bojnice.

Doplnkové podujatia osláv

Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice pri príležitosti osláv 910. výročia a aj Dňa európskeho kultúrneho dedičstva organizuje kurz Zámocký akvarel. Konať sa bude na zámku 16. septembra pod odborným dohľadom umelcov. Národná zoologická záhrada Bojnice pripravila už spomínanú špeciálnu Dobrodružnú nočnú prehliadku zoo s nočným videním. Užiť si ju môžete 16. septembra od 20.00 hod. V Mestskej knižnici Bojnice na vás bude čakať výstava Maliarske sympózium. Mysterium Bojnice pripravilo exteriérové hry: Bojnická veštica a Villiam Brown.

V prípade nepriaznivého počasia budú programy podľa kapacitných možností presunuté do Kultúrneho centra Bojnice. Kompletný program osláv s presnými časmi nájdete na www.kcbojnice.sk, www.bojnice.eu, facebookovom profile Kultúrne centrum Bojnice a na www.codnes.sk.

