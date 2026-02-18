Bojí sa o svoje práva. Bulharsko vydá do USA ruského finančníka podozrivého z obchádzania sankcií a prania špinavých peňazí

Bulharský súd v stredu schválil vydanie ruského finančníka do Spojených štátov, kde je hľadaný v súvislosti s údajným porušovaním sankcií a praním špinavých peňazí. Federálna porota na Floride obžalovala 52‑ročného Sergeja Ivina vo februári 2025 a vlani v októbri ho zadržali na letisku v Sofii.
Podľa americkej obžaloby Ivin pracoval na pláne využívajúcom sieť firiem kontrolovaných proruským ukrajinským oligarchom Sergejom Kurčenkom. Operácie sa týkali predaja metalurgických výrobkov v objeme až 350 miliónov dolárov. Falošné dokumenty mali zakrývať prepojenie na Kurčenka aj pôvod tovaru pochádzajúceho z Rusmi okupovaného Donbasu.
K nezákonnému konaniu malo dochádzať v rokoch 2017 až 2021 v rozpore so sankciami, ktoré USA uvalili voči Moskve po ruskej anexii Krymu v roku 2014.
Ivin na súde všetky obvinenia odmietol a tvrdil, že sa do prania peňazí nikdy nezapojil. Pred súdom tiež vyhlásil, že sa obáva, že po vydaní do Spojených štátov nemusia byť jeho práva zaručené. „Medzinárodné právo pre nich neexistuje,“ povedal na pojednávaní, na ktorom bol prítomný aj ruský konzulárny zástupca.
Bulharsko v súvislosti s tým istým prípadom zároveň posudzuje žiadosť USA o vydanie ďalšieho Rusa, 54‑ročného Olega Olšanského.