Boj proti obchodovaniu s ľuďmi si vyžaduje dôslednú prácu, kľúčová je psychologická pomoc obetiam

Efektívny boj proti obchodovaniu s ľuďmi si vyžaduje dôsledné odhaľovanie finančných tokov, postihovanie všetkých zodpovedných subjektov a systematickú identifikáciu obetí s cieľom zabezpečiť im plnohodnotnú ochranu a reálnu možnosť domáhať sa náhrady škody.
Prokurátorka trestného odboru Generálnej prokuratúryZuzana Király to zdôraznila v rámci odborného podujatia, ktoré vo Vzdelávacom a rehabilitačnom centre prokuratúry v Krpáčove organizovala Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v súčinnosti s trestným odborom GP SR. Kľúčová pri pomoci obetiam je pritom podľa prokurátorky úzka spolupráca orgánov činných v trestnom konaní s odborníkmi z oblasti psychológie.
Hlavné témy
Hlavnými témami vzdelávacieho podujatia, ktorého lektormi boli okrem Zuzany Király aj prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Martin Mihók a prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach Lukáš Kostovčík, boli problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb, aspektov finančného vyšetrovania a identifikácie obetí trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi.
Organizovaním vzdelávacích podujatí prokuratúra zároveň plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, reflektuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ako aj odporúčaní, ktoré sú obsiahnuté v Hodnotiacej správe Slovenskej republiky Skupiny expertov na boj proti obchodovaniu s ľuďmi (GRETA) z roku 2024.
Trestná zodpovednosť
„Prokurátori vo svojich príspevkoch prezentovali odborné poznatky k otázkam trestnej zodpovednosti právnických osôb v súvislosti s trestnou činnosťou obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva, k významu finančného vyšetrovania pri odhaľovaní a dokazovaní tejto trestnej činnosti, ako aj k problematike náhrady škody a postavenia obetí v trestnom konaní,“ informovala GP SR. Na podujatí sa ako lektorky zúčastnili aj klinická psychologička a vysokoškolská pedagogička Zuzana Porubčáková a Zuzana Bartalská z Medzinárodnej organizácie pre migráciu.
„Ich odborné príspevky z oblasti psychologických aspektov práce s obeťami a praktických skúseností s podporou a identifikáciou obetí obchodovania s ľuďmi významne prispeli k multidisciplinárnemu charakteru podujatia a zdôraznili potrebu úzkej spolupráce orgánov činných v trestnom konaní s odborníkmi z oblasti pomoci obetiam,“ doplnila prokuratúra.