Bohovia padli, monštrá povstali. 1. diel série Bohovia a monštrá vás nepustí

Ak hľadáte fantasy, ktorá ide proti prúdu, má charizmatických antihrdinov, pomalé budovanie vzťahu a temnú atmosféru, Azraelova kniha od Amber V. Nicole by vám rozhodne nemala ujsť.
Romantasy Azraelova kniha otvára sériu Bohovia a monštrá, ktorá si rýchlo získala pozornosť fanúšikov tohto žánru. Ide o príbeh, v ktorom neexistujú jednoznační hrdinovia ani čisté zlo. Vládne tu chaos, staré krivdy a rozhodnutia, ktoré sa nedajú vziať späť.
Pred mnohými storočiami Dianna obetovala svoj smrteľný život, aby zachránila umierajúcu sestru. Netušila však, že na jej zúfalé prosby odpovie Kaden – bytosť temnejšia než akákoľvek nočná mora. Kaden pátra po dávno stratenej knihe, ktorá mu umožní otvoriť brány do iných svetov, vypustiť krvilačných tvorov a ponoriť všetko do chaosu. Tieto brány kedysi zapečatil boh Samkiel, Ničiteľ svetov, ktorý sa teraz volá Liam a vedie život pustovníka. Netuší pritom, že jeden z jeho odvekých nepriateľov stále žije.
Hoci sú Dianna a Liam zaprisahanými nepriateľmi, budú musieť zabudnúť na nezhody a spojiť sily, aby zachránili nielen svoj svet, ale celý vesmír.
Vojna bohov a monštier sa blíži.
Dianna je výrazne antihrdinská postava. Je inteligentná, sarkastická, nezlomná a nebezpečná. Humor používa ako brnenie, za ktorým skrýva traumy a bolesť. Práve jej komplexnosť a odmietanie klasických ženských stereotypov robia z Azraelovej knihy výnimočný príbeh v rámci žánru.
Vzťah medzi Diannou a Samkielom je ukážkovým príkladom skutočného enemies to lovers. Nie sú to drobné nezhody ani predstieraná nenávisť – títo dvaja si idú doslova po krku. Ich spojenectvo je vynútené, plné napätia, nedôvery a potlačovanej túžby, ktorá pomaly prerastá do niečoho oveľa nebezpečnejšieho.
Vypočujte si úryvok.
Číta Zuzana Jurigová Kapráliková:
Treba otvorene povedať, že Azraelova kniha má pomalší začiatok. Svet je rozsiahly, plný vlastných pravidiel, bytostí a histórie, v ktorej sa čitateľ spočiatku môže strácať. Práve tento dôkladný worldbuilding je však dôvodom, prečo druhá polovica knihy funguje tak presvedčivo.
Ak vás lákajú príbehy o padlých bohoch, monštrách so srdcom a láske, ktorá môže zničiť svet, Azraelova kniha by nemala chýbať vo vašej knižnici. Ide o silný úvod do série, ktorá má ambíciu byť rozsiahla, temná a emočne náročná.
Preklad z anglického originálu The Book of Azrael (Rose & Star Publishing, Kalifornia 2022) Mária Koscelníková.
Milan Buno, knižný publicista
