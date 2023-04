Blue Beetle – superhrdina v unikátnom obleku sa predstavuje prvým trailerom

Počuli ste už o superhrdinovi s prezývkou Blue Beetle (Modrý chrobák)? Fanúšikom komiksového sveta vydavateľstva DC Comics je dobre známy, na filmové plátna príde táto unikátna postava prvýkrát v lete, presnejšie 17. augusta, kedy do kín vstúpi rovnomenná snímka. Práve zverejnený prvý trailer naznačuje, že sa budeme môcť tešiť na zábavnú jazdu, plnú technických vychytávok, ktoré nás prekvapia podobne ako hlavného hrdinu.

Týmto hrdinom je čerstvý absolvent Jaime Reyes, ktorý sa na začiatku príbehu vracia domov z vysokej školy, plný túžob po parádnej budúcnosti. Zisťuje však, že jeho domov už nie je taký, aký býval. Keď sa snaží nájsť si svoje miesto vo svete, do Jaimeho rúk sa nečakane dostane mimozemská biotechnológia: Skarabeus. Keď si Scarabeus náhle vyberie Jaimeho za svojho symbiotického hostiteľa, dostane mladík neuveriteľný oblek, pripomínajúci brnenie, ktoré navždy zmení jeho osud.

Foto: Continental film

V hlavnej úlohe komiksovej snímky sa predstavuje herec Xolo Maridueña, ktorého môžu aj slovenskí diváci poznať zo seriálu Cobra Kai, no pre ktorého pôjde o prvú takto výraznú filmovú úlohu. Trailer naznačuje, že do nej vložil všetko a naozaj si ju užíva. Okrem neho sa vo filme objavia napríklad Harvey Guillén, známy z kultového seriálu Čo robíme v temnotách, alebo legendárna herečka Susan Sarandon, ktorá sa zhostí roly protivníčky hlavného hrdinu.

Film Blue Beetle už prvým trailerom sľubuje akčné dobrodružstvo, v ktorom budeme spoločne s novým superhrdinom spoznávať sily, ktoré získa. Do kín nás v lete pozve distribučná spoločnosť Continental film, ktorá snímku prinesie na slovenské plátna.

„Úplne som pokazil vesmír,“ obáva sa Barry v novom traileri, ktorým sa jeho superhrdinská „sólovka“ predstavuje filmovému svetu. Pocit ohrozenia je naozaj silný, ale hrdinova svojská povaha naznačuje, že aj záchranu sveta je možné brať s úsmevným nadhľadom. Koniec-koncov, superhrdinom možno práve ten pomáha prežiť. Snímku Flash nakrútil režisér Andy Muschietti, ktorý má na svojom konte mimoriadne úspešné filmy To a To Kapitola 2. Do slovenských kín ju v júni prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

