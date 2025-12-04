Blíži sa prestížne podujatie CEE Forum pod taktovkou Financial Times Group

Viac ako 2 000 predstaviteľov vlád, bánk, spoločností a investorov z vyše 50 krajín sveta sa 13. a 14. januára 2026 stretne vo Viedni na 31. ročníku Finančného fóra pre región strednej a východnej Európy.
Ako súčasť skupiny Financial Times Group teraz CEE Forum získava širší globálny dosah a väčšiu viditeľnosť. Na podujatí sa zídu ministri financií, riaditelia a guvernéri centrálnych bánk z popredných krajín, aby riešili kľúčové ekonomické výzvy regiónu strednej a východnej Európy. Tentokrát sa do diskusií zapoja aj novinári z Financial Times, ktorí na jedno z najvplyvnejších ekonomických podujatí v Európe prinesú špičkové komentáre a dátami podložené analýzy.
CEE Forum tradične udáva tón pre nadchádzajúci finančný rok. V rámci plánovaného ročníka 2026 vystúpia aj poprední vládni predstavitelia a významné osobnosti, ako napríklad:
- Markus Marterbauer, Minister financií Rakúska
- Marko Primorac, Podpredseda vlády a minister financií Chorvátska
- Alexandru Nazare, Minister financií Rumunska
- Jürgen Ligi, Minister financií Estónska
- Zoltán Kurali, Zástupca guvernéra Maďarskej národnej banky
- Petar Chobanov, Zástupca guvernéra Bulharskej národnej banky
- Martin Galstyan, Guvernér Arménskej centrálnej banky
- Anca Dragu, Guvernér Moldavskej národnej banky
- Irena Radović, Guvernér Centrálnej banky Čiernej hory
- Gent Sejko, Guvernér Albánskej banky
- Ana Mitreska, Viceguvernér Národnej banky Severného Macedónska
- Karol Czarnecki, Riaditeľ oddelenia pre riadenie verejného dlhu na Ministerstve financií Poľska
Dvojdňové podujatie sa bude venovať kľúčovým témam, ktoré definujú hospodársky a finančný vývoj v regióne strednej a východnej Európy. Súčasťou diskusií budú aj témy štátneho dlhu, fiškálnej a menovej politiky, vývoja v bankovom sektore, súkromného kapitálu a investičných trendov. Programové bloky sa budú zaoberať aj potrebami financovania obrany v Európe, prioritami v oblasti energetiky a infraštruktúry, udržateľným financovaním, sekuritizáciou, krytými dlhopismi a poskytnú komplexný makroekonomický a regionálny pohľad.
„Už viac ako 30 rokov slúži podujatie CEE Forum ako barometer pre bankové a finančné trhy v regióne strednej a východnej Európy,“ hovorí Francesca Cockcroft, produktová riaditeľka pre kapitálové trhy, FT Live. „Teraz, ako súčasť skupiny Financial Times, bude fórum čerpať z dôveryhodných analýz a globálneho postavenia FT. Našou pretrvávajúcou snahou je pokračovať vo zvyšovaní viditeľnosti podujatia a prehlbovaní jeho prepojenia medzi regiónmi a sektormi,“ dodáva.
Informačný servis