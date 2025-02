Blíži sa návrat Rusov a Bielorusov na medzinárodné hokejové podujatia? Švédi sú za

Švédsky hokejový zväz oznámil, že nebude bojkotovať Zimné olympijské hry 2026 v Taliansku, ak by sa povolila účasť pre Bielorusko a Rusko.

Počas tohto týždňa je na programe Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) rokovanie o návrate spomínaných krajín na hokejovú mapu sveta.

Rieši sa, či od nasledujúcej sezóny 2025/2026 budú opäť súčasťou medzinárodných podujatí. Rada má 14 členov, hlasovať môže len 13. Na verdikt je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov.

Rusi sa tešia

„V súčasnej situácii je nemysliteľné, aby sa Rusko a Bielorusko zúčastňovali hier. No ak sa pozriete na rôzne športy, trend je celkom zrejmý a športovci z týchto krajín sa vracajú. Môžem hovoriť len za hokej a postoj švédskeho zväzu. Názor na situáciu ostáva nezmenený, ale bojkotovať hry nebudeme,“ povedal podpredseda Švédskeho olympijského výboru a člen predstavenstva IIHF Anders Larsson s tým, že záujem na návrat oboch krajín sa stupňuje.

Rusi toto švédske rozhodnutie prijali s otvorenou náručou a sú plní nádeje práve „pre vyhlásenie Švédov, že nebudú zápasy s nami bojkotovať“.

„Verím, že nás v blízkej dobe vrátia,“ reagoval bývalý kapitán ruskej reprezentácie Andrej Kovalenko.

Ak by aj IIHF rozhodla o návrate Ruska a Bieloruska, automaticky to neznamená, že by sa zúčastnili olympiády, ale len budúcoročných MS.

O turnaji „pod piatimi kruhmi“ rozhoduje Medzinárodný olympijský výbor (MOV).

Spomínané krajiny boli vylúčené z podujatí hokejovej federácie z dôvody agresie na Ukrajine a jej podporovanie.