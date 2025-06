Blanár pri príležitosti 80. výročia podpisu Charty OSN zdôraznil potrebu návratu k jej dodržiavaniu

Blanár pripomenul, že pred ôsmimi desaťročiami boli pri vzniku tohto významného dokumentu diplomati z celého sveta, vrátane slovenského diplomata Jána Papánka.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár počas slávnostného prijatia Bratislavskej deklarácie v rámci zasadnutia Rady predsedov Valného zhromaždenia (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) - UNCPGA (UN Council of the Presidents of the General Assembly) v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Foto: archívne, SITA/MZV