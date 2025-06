Slovensko z Blízkeho východu evakuovalo celkovo 224 osôb, podľa Blanára išlo o náročnú operáciu

Slovenské štátne orgány majú za sebou jednu z najrozsiahlejších a logisticky najnáročnejších záchranných operácií posledných rokov. Ako informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, počas troch dní, konkrétne od 16. do 18. júna prepravilo Slovensko z Blízkeho východu do bezpečia celkovo 224 osôb a to našich občanov ako aj ďalších 24 krajín.

Evakuácia pozostávala z ôsmich letov vládneho špeciálu a mimoriadnych letov vojenského špeciálu medzi Bratislavou, jordánskymi mestami Akaba a Ammán a tiež cyperskou Larnakou.

Evakuácia občanov z iných krajín

Slovensko nad rámec evakuácie 69 vlastných občanov poskytlo podľa rezortu zahraničia voľné kapacity na palube slovenských lietadiel aj 155 občanom Belgicka, Bieloruska, Brazílie, Bulharska, Cypru, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Holandska, Chorvátska, Izraela, Lotyšska, Maďarska, Malajzie, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovinska, Sýrie, Španielska a Ukrajiny.

V tejto súvislosti si bude uplatňovať náklady spojené s evakuáciou na refundáciu prostredníctvom Mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany, prostredníctvom ktorého by mali byť preplatené náklady na všetky uskutočnené lety vládnych, ako tiež vojenských špeciálov až do výšky 75 percent.

Náročná operácia

„Išlo o náročnú a detailne koordinovanú operáciu na viacerých úrovniach – od rozhodnutia o vyslaní vládneho a vojenského lietadla cez komunikáciu s miestnymi úradmi, s našimi občanmi v krízovej oblasti až po urgentné zabezpečenie letových povolení v regióne, kde je obmedzený vzdušný priestor. V plnom nasadení boli okrem operačného tímu u nás v Bratislave aj zamestnanci našich veľvyslanectiev v Tel Avive, Teheráne, Bejrúte, ale aj Nikózii, ktorá sa stala takzvanou bezpečnou prestupnou stanicou,“ uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár.

Evakuačné lety pozostávali konkrétne z troch letov vládnej letky, ktorá letela dvakrát medzi Bratislavou a jordánskym Ammánom a jedenkrát medzi Bratislavou a cyperskou Larnakou, a piatich letov vojenského špeciálu, ktorý kyvadlovo premával medzi jordánskymi mestami Akaba a Ammán a cyperskou Larnakou, odkiaľ sa po splnení misie vrátil na Slovensko.

Na ceste smerom na Blízky východ Slovensko navyše podľa rezortu zahraničia poskytlo voľné kapacity na palube svojich lietadiel pre 66 osôb vrátane 50 občanov Jordánska, ktorým sa vďaka slovenskej pomoci podarilo vrátiť domov.