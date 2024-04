Blanár po rokovaní s Dmytrom Kulebom: Vstupujeme do novej éry vzájomnej spolupráce s Ukrajinou (foto)

Slovensko vstupuje do novej fázy bilaterálnej spolupráce s Ukrajinou. Uviedlo to ministerstvo zahraničných vecí a spresnilo, že šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) v rámci spoločného rokovania SR s Ukrajinou diskutoval so svojim náprotivkom Dmytrom Kulebom.

Rokovanie sa uskutočnilo vo štvrtok 11. apríla v Michalovciach. Ministri zahraničných vecí spoločne diskutovali o konkrétnej podpore zo strany Slovenska, a to najmä v humanitárnej, infraštruktúrnej a energetickej oblasti. Slovensko pomôže Ukrajine aj s odmínovaním územia.

Slovensko – ukrajinské vzťahy

Blanár potvrdil, že slovensko-ukrajinské vzťahy sú priateľské a SR je pripravená pokračovať v pomoci svojmu ukrajinskému susedovi. Ako minister informoval, na zasadnutí sa dohodli na viacerých projektoch, ktoré podporia fungovanie Ukrajiny.

„Ide o cestovnú mapu s vytvorením železničného prepojenia medzi Košicami a Kyjevom, rekonštrukciu a modernizáciu elektrického prepojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou a súčasne kapacitné rozšírenie nášho hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom, čo je krok, ktorý prinesie benefit rovnako Slovensku z hľadiska budúcnosti pri obnove Ukrajiny, na ktorej sa chceme aktívne podieľať,“ spresnil Blanár.

Mierová konferencia

Ministri zahraničných vecí hovorili aj o mierovej konferencii, ktorá sa uskutoční v júni vo Švajčiarsku.

Ako šéf Slovenskej diplomacie vyhlásil, považuje za veľmi potrebné podporovať akúkoľvek mierovú aktivitu.

„I keď je jasné, že sa na nej nezúčastní Ruská federácia, ide o dobrý začiatok. Význam by mohla priniesť určite účasť Číny či ďalších veľkých štátov. Maximálne podporujeme túto mierovú iniciatívu a Slovensko bude mať na konferencii svoje zastúpenie,“ dodal Blanár a ukrajinského ministra Kulebu ubezpečil, že SR bude pokračovať v humanitárnej pomoci, ako napríklad poskytovanie psychosociálnej podpory obetiam vojny či v humanitárne odmínovanie.

Európska integrácia Ukrajiny

Ako ďalej informoval rezort diplomacie, SR podporuje európsku integráciu Ukrajiny, no po splnení všetkých nevyhnutných reforiem a požiadaviek.

„Jednou z nich je prijatie legislatívy v súvislosti s napĺňaním dohovorov o ľudských právach, napríklad aj v téme práv národnostných menšín,“ spresnil rezort.

Minister Blanár sa pri tejto príležitosti poďakoval ukrajinskej strane za starostlivosť o slovenských krajanov na Ukrajine.

Konzultačná pomoc

„Jednou z oblastí, s ktorou sa musí Ukrajina vysporiadať, je legislatíva týkajúca sa národnostných menšín. S touto oblasťou máme na Slovensku praktické a úspešné skúsenosti, môžeme tu významne pomôcť,“ vyhlásil Blanár s tým, že Slovensko Ukrajine aj konzultačnú pomoc na expertnej úrovni v integračnom procese Ukrajiny do EÚ.

„Blanár a Kuleba dnes podpísali aj medzivládnu dohodu o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov,“ dodalo ministerstvo.

Ako uzavrel minister Blanár, Slovensko vstúpilo do novej fázy bilaterálnej spolupráce.