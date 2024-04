Ficova vláda rokuje v Michalovciach s ukrajinskou, obnova vojnou zničenej krajiny je pre slovenské firmy obrovskou príležitosťou (video)

Strategické dokončenie diaľnice D1, význam colnej hranice Európskej únie s Ukrajinou, ako aj miesto pre slovenské firmy pri obnove Ukrajiny, tieto témy by podľa predstaviteľov slovenského priemyslu mali byť súčasťou štvrtkového rokovania členov slovenskej a ukrajinskej vlády v Michalovciach.

Veľká príležitosť aj pre Slovensko

Slovenská strana už informovala, že budú hovoriť o projektoch cezhraničnej spolupráce, dopravných prepojeniach, ale aj o spolupráci v oblasti energetiky, či obnove Ukrajiny.

„Je dôležité, aby sme využili príležitosť, ktorú ponúka obnova Ukrajiny pre slovenské podniky. Ukrajina má vypracovaný zoznam oblastí a projektov, kde je potrebná pomoc, a hľadá zapojenie súkromného sektora. Otvára nám to dvere najmä v oblastiach ako energetika, IT, stavebníctvo, infraštruktúra a odmínovanie, kde môžu naše spoločnosti ponúknuť svoje služby a technológie,“ konštatuje Asociácia priemyselných zväzov a dopravy.

Kľúčová je diaľnica z Košíc do Bratislavy

Kľúčové je podľa nej aj dokončenie diaľnice D1 z Bratislavy do Košíc. V súčasnosti však štát na tento účel nemá vyčlenené potrebné zdroje.

Priemysel pripomína, že existujú nové fondy určené na strategické projekty, cez ktoré by mohla byť financovaná výstavba diaľnice D1 ako strategického dopravného koridoru smerom na Ukrajinu. Jej dobudovanie po hranicu s Ukrajinou by nielen zlepšilo domácu infraštruktúru, ale zároveň umožnilo väčšie a rýchlejšie zapojenie slovenských firiem do obnovy Ukrajiny.

Diaľničné spojenie s Ukrajinou

„Diaľničné spojenie s Ukrajinou znamená nielen lepšiu dostupnosť pre obchod, ale aj zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu prostredníctvom colných poplatkov,“ zdôrazňuje potrebuje dokončenia diaľnice asociácia.

Dobudovaná infraštruktúra by podľa nej zabezpečila efektívnejší tok tovarov cez naše územie. To znamená, že tovary prichádzajúce do únie by už nemuseli obchádzať naše hranice, ale preclievali by sa vo väčšej miere práve na Slovensku, čo môže pomôcť zvýšiť príjmy štátu.