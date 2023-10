Blanár na ministerstve zahraničných vecí nie je dobrá správa, tvrdí Šimečka a ukazuje to nedostatok odborníkov v Smere

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) nepotešili nominácie strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) na jednotlivé ministerstvá.

Líder progresívcov Michal Šimečka tvrdí, že nie je dobrou správou, že ministerstvo zahraničných vecí bude viesť Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý nemá skúsenosti s medzinárodnou politikou.

„Ukazuje to, že žiaden zo slovenských diplomatov už nebol ochotný postaviť sa na čelo rezortu zahraničia. Ukazuje to podľa mňa aj nedostatok odborníkov a kádrov v rámci Smeru-SD na zahraničnú politiku. S pôsobením Roberta Kaliňáka (Smer-SD) zas máme my všetci skúseností až priveľa,“ uviedol na sociálnej sieti.

Dodal, že rozhodnutie ľudí vo voľbách musia rešpektovať, avšak všetkých nominantov budú pozorne sledovať.