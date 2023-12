Vytočený Blaha: Bývalá vláda naliala státisíce eur do dúhových mimovládok na rôzne sexuálne zvrátenosti a aby prznili mladých ľudí (video)

Podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) ostro kritizuje, že bývalá vláda poskytla státisíce eur na propagáciu transexuality.

Státisíce dúhovým mimovládkam

„Bývalá vláda celé roky posielala státisíce eur na transexuálne tanečky,“ tvrdí vo svojom najnovšom videu na Telegrame podpredseda parlamentu Blaha. „Šestnásťročný chlapec sa prezlečie za ženu (alebo naopak) a v sexuálne ladených tancoch predvádzajú akože umenie. Hovorí sa tomu vraj drag a túto formu transexuálnej mládežníckej zábavy silno podporuje Európska únia a rôzne LGBTI mimovládky,“ uviedol ďalej politik.

Podľa informácií Blahu mimovládka Saplinq (medzi jej najvýznamnejšie projekty patrí PRIDE Košice, venuje sa tiež rozvoju LGBTI+ komunity a posilňovaniu queerľudí), dostala len za rok 2023 od štátu vyše pol milióna eur. „Vyše 308-tisíc dostali po voľbách od Ódorovej, respektíve Čaputovej vlády, v čase keď ešte nebola vymenovaná nová vláda, ale tá stará vedela, že nemá žiadny mandát, ale rozdávala státisíce dúhovým mimovládkam. To je škandál ako hrom,“ kritizoval Blaha.

Najviac financií mal posunúť Bútora

Na základe Centrálneho registra zmlúv sa podľa slov Blahu zistilo, že sa posielali veľké sumy peňazí na takéto účely predovšetkým za ministrov SaS Márie Kolíkovej a Branislava Gröhlinga, ale aj za úradovania ministerky kultúry za OĽaNO Natálie Milanovej. Najviac financií však mal posunúť Daniel Bútora, ktorý bol vo funkcii ministra školstva počas úradníckej vlády prezidentky Zuzany Čaputovej.

„Títo dnes budú vrieskať, že my rozhadzujeme peniaze zo štátneho rozpočtu na dôchodky, energie či hypotéky. My pomáhame ľuďom a nie dúhovým mimovládkam. Takéto genderové experimenty, v ktorých dúhové mimovládky oblbujú mládež, má podporovať štát a Európska únia? Oni sa dočista zbláznili? Dúfam, že rezort školstva preverí ako je možné, že na mimovládku Saplinq išli takéto neuveriteľné sumy na to, aby prznili mladých ľudí,“ uviedol tiež Blaha.

