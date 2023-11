Black Friday: Zľavové šialenstvo sa začalo, ceny výrazne klesajú aj pri ojazdených autách

Najväčší predajca ojazdených automobilov AAA AUTO ponúka na Slovensku v rámci Black Friday viac ako 1 000 vozidiel s celkovou zľavou takmer 400 000 eur.

Skupina AURES Holdings sa so značkou AAA AUTO zapojila do celosvetového zľavového šialenstva Black Friday a až do nedele 26. novembra ponúkne výrazné zľavy na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku. Len na Slovensku sa to týka viac ako tisíc áut s celkovou zľavou takmer štyristotisíc eur. Ide o skutočné zľavy, za čo spoločnosť získala v Českej republike už vlani najlepšie hodnotenie zobrazenia reálnych zliav spolu s takými e-shopmi ako je alza.cz alebo mall.cz. Skupina tým chce podporiť svoje tohtoročné rekordné predaje, ktoré atakujú počet stotisíc vozidiel.

Black Friday, čiže Čierny piatok, je každoročná jesenná výpredajová akcia, ktorá sa zo severoamerického kontinentu postupne rozšírila do všetkých kútov sveta. Názov Black Friday pravdepodobne vznikol v dôsledku dopravných problémov, každoročne vznikajúcich pri veľkých obchodných centrách, ktoré zľavové šialenstvo zaradili do svojho marketingového plánu. Nejde len o jediný deň zliav, veľkí obchodníci, vrátane AAA AUTO, svoj tovar zlacňujú minimálne po dobu jedného či dvoch týždňov. „Tento výpredajový sviatok sa zabýval už aj v našej domovine a za posledné roky sa nám osvedčil, ako skvelý prostriedok na podporu predaja. Tohtoročné predajné výsledky sú zatiaľ najlepšie v našej 31-ročnej histórii a zo skúseností v predchádzajúcich rokoch vieme, že privedie mnoho zákazníkov, ktorí napríklad kúpu auta dlhšiu dobu odkladali a radi by takýto nákup vyriešili do Vianoc,“ hovorí generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings Karolína Topolová.

Vo výpredajovej slovenskej ponuke AAA AUTO nájdete desiatky značiek a modelov, vrátane najpredávanejších Škodoviek (20 %), Volkswagenov (10 %) alebo Hyundaiov (10 %).

Foto: AURES Holdings

Príklady zľavnených vozidiel:

Audi A6 3.0 TDI z roku 2017, ktoré je zľavnené z 24 500 na 23 500 eur.

Volkswagen Passat 2.0 TDI z roku 2018, ktorý je zľavnený z 21 500 na 21 000 eur.

Škoda Octavia 1.6 TDI z roku 2017, ktorá je zľavnená z 9 900 na 9 000 eur.

Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet z roku 2023, ktoré je zľavnené z 20 500 na 19 700 eur.

Ford Mondeo 2.0 TDCi z roku 2018, ktorý je zľavnený zo 17 000 na 16 600 eur.

Informačný servis