Bizarný prípad v banke. Žena prišla s mŕtvolou a snažila sa získať pôžičku (video)

Polícia v Brazílii musela riešiť bizarný prípad. Do banky v Riu de Janeiro prišla v utorok 16. apríla žena s mužom na invalidnom vozíku a v jeho mene požiadala o pôžičku. Informuje o prípade TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

„Strýko Paulo, počuješ ma? Musíš to podpísať,“ hovorí žena na videu. Pôžičku chcela vo výške 17-tisíc brazílskych realov, čo je približne 3 055 eur. „Pokúšala sa, aby to vyzeralo, že muž podpisuje dokumenty,“ uviedol tamojší šéf vyšetrovateľov Fábio Luiz. „Ale už bol mŕtvy, keď s ním vošla do banky,“ dodal.

Zamestnanci banky privolali záchranárov, ktorí skonštatovali jeho smrť. Polícia okresu Bangu v západnej časti Ria už vzniesla obvinenie z pokusu o krádež formou podvodu a tiež zo zneuctenia mŕtvoly. Právnik ženy však obvinenia odmieta. Aktuálne vyšetrovatelia zisťujú, kedy a ako muž zomrel.