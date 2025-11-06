Biskup mal 7-ročný pomer so ženou. Rezignoval na naliehanie pápeža

Jean-Paul Gusching priznal, že mal vzťah trvajúci približne od roku 2015 do 2022, pričom tvrdí, že išlo o jedinú aféru.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Catholic priest on altar praying during mass
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Za rezignáciou francúzskeho biskupa Jeana-Paula Guschinga bol tiež nátlak pápeža Leva XIV. Dôvodom bol podľa Vatikánu biskupov „vzťah so ženami“. Samotný Gusching, ktorý bol zbavený kňazského stavu, v stredu označil situáciu za „hnusnú“.

Pri oznámení svojej rezignácie na biskupa Verdunu koncom septembra naznačil, že dôvodom sú zdravotné problémy. Vatikánska nunciatúra vo Francúzsku však v utorok uviedla, že ide len o „jeden z dôvodov“ a že prebieha predbežné kanonické vyšetrovanie jeho správania, pričom civilné súdy boli o prípade informované.

Nunciatúra tiež uviedla, že po upozornení pápeža sa Gusching zaviazal vyhýbať sa v budúcnosti akémukoľvek správaniu voči ženám, ktoré by mohlo byť v rozpore s jeho sľubmi. Napriek tomu pápež akceptoval jeho rezignáciu, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra.

Gusching priznal, že mal vzťah trvajúci približne od roku 2015 do 2022, pričom tvrdí, že išlo o jedinú aféru. Katolícki biskupi majú prísny zákaz sexuálnych vzťahov, pričom cirkev v ostatných desaťročiach čelí škandálom týkajúcim sa sexuálneho zneužívania detí.

