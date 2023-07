Bieloruská hviezda sa počas Wimbledonu nebude baviť o politike, na otázky o vojne na Ukrajine Sobolenková neodpovie

Bieloruská tenistka Arina Sobolenková pred začiatkom Wimbledonu upozornila novinárov, že v priebehu tretieho grandslamového turnaja sezóny bude ochotná sa rozprávať iba o športe a nebude odpovedať na otázky týkajúce sa vojny na Ukrajine.

Dvadsaťpäťročná rodáčka z Minska bola jednou z tých, ktorí vynechali minuloročný turnaj v All England Clube po tom, ako wimbledonskí organizátori po vypuknutí vojny na Ukrajiny uvalili zákaz týkajúci sa Rusov a Bielorusov.

Hovoriť bude len o tenise

„Chcela by som povedať, že sa nebudem baviť o politike. Som tu, aby som hovorila len o tenise. Prosím, rešpektujte to. Ak máte akékoľvek politické otázky, môžete kontaktovať WTA alebo organizátorov turnajov. Môžu vám poslať prepis mojich odpovedí z predchádzajúcich podujatí,“ vyhlásila Sobolenková, ktorá v tomto kalendárnom roku triumfovala na Australian Open a prebojovala sa do semifinále Roland Garros.

Vzhľadom na tohtoročné výsledky na turnajoch tzv. veľkej štvorky je Sobolenková v All England Clube považovaná za jednu z hlavných adeptiek na titul.

Swiateková mala problémy

Jej najväčšou súperkou bude poľská svetová jednotka Iga Swiateková, ktorá tento týždeň pred semifinále odstúpila z turnaja WTA v nemeckom Bad Homburgu.

Dôvodom bola horúčka a podozrenie na otravu jedlom. Vo Wimbledone, ktorý sa začína v pondelok, tak nebude chýbať.

„Mala som naozaj zlú noc… Sotva som spala. Bolelo ma brucho, ale neviem, či sa niečo stalo alebo nie. Neskôr počas dňa som sa cítila dobre, takže som si celkom istá, že to bude v poriadku,“ vyhlásila 22-ročná rodáčka z Varšavy, ktorá postúpila minimálne do semifinále na každom grandslamovom turnaji okrem Wimbledonu, kde sa najďalej prebojovala do štvrtého kola v roku 2021.