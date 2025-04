Biden skritizoval Trumpovu deštrukciu. Nie každý má v rodine miliardára

Bývalý americký prezident Joe Biden vo svojom prvom veľkom prejave od odchodu z Bieleho domu v utorok ostro skritizoval svojho nástupcu Donalda Trumpa.

„Za necelých 100 dní táto administratíva napáchala toľko škôd a deštrukcie… Až je zarážajúce, že to dokázali v takom krátkom čase,“ povedal Biden na konferencii zástupcov zdravotne postihnutých obyvateľov v Chicagu.

Občas sa zakoktal

„Zaťali sekeru do správy sociálneho zabezpečenia a vyhrali preč 7-tisíc zamestnancov,“ povedal exprezident USA, pričom sa odvolával na údaje národnej agentúry, ktorá vypláca dôchodkové a invalidné dávky.

Oblečený v modrom obleku a kravate, stojac pred americkými vlajkami, 82-ročný demokrat hovoril približne pol hodiny, pričom občas prejavoval známky pokročilého veku, ktoré ho minulý rok prinútili odísť z prezidentskej kampane. Pri niektorých vetách sa zakoktal, keď čítal z telepromptera, a mal problémy s dokončením rozvláčnych improvizovaných anekdot, ktoré prerušoval svojou obľúbenou frázou „každopádne“.

Tretia koľaj politiky

Bidenovo zacielenie na sociálne zabezpečenie nebolo náhodné. Malo za cieľ zvýšiť tlak na Trumpa pre jeho búrlivé snahy o prestavbu vlády. Biden poukázal na zníženie počtu zamestnancov v agentúre sociálneho zabezpečenia, pričom uviedol, že webová stránka tejto inštitúcie „padá“ a bráni dôchodcom v získavaní ich výhod.

Program, na ktorý sa spolieha viac ako 65 miliónov Američanov, je v politických kruhoch vo Washingtone známy ako „tretia koľaj politiky“ pre svoju citlivosť voči voličom. Mnohí Američania podľa Bidena „doslova počítajú so sociálnym zabezpečením na nákup potravín, len aby prežili a pre mnohých z týchto ľudí je to ich jediný príjem“. „Ak by ho znížili alebo odňali, bolo by to zničujúce pre milióny ľudí,“ vyhlásil Biden s provokatívnym dôvetkom, že nie každý má v rodine miliardára.