Biden sa chce opäť zhovárať so Si Ťin-pchingom. Napätie je vysoké, povedal

Americký prezident Joe Biden má záujem opäť rokovať s čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na hovorcu americkej Rady pre národnú bezpečnosť Johna Kirbyho.

Trojdňová návšteva

Si Ťin-pching sa momentálne nachádza v Moskve, kam zavítal na trojdňovú návštevu zorganizovanú ruským vodcom Vladimirom Putinom. Kirby poznamenal, že medzi americkými a čínskymi lídrami zatiaľ nie je nič naplánované, ale Spojené štáty sa chcú uistiť, že sa tak udeje vo vhodnom čase.

„Je dôležité, aby sme tieto komunikačné linky ponechali otvorené, najmä teraz, keď je napätie také vysoké,“ povedal.

USA vedú „aktívne diskusie“

Biden sa so Si Ťin-pchingom stretol na tri hodiny v novembri na okraji samitu G20 na Bali. Bolo to ich prvé osobné stretnutie od Bidenovho nástupu do úradu. Vtedy Biden novinárom povedal, že bol k Si Ťin-pchingovi „otvorený a úprimný“ o množstve záležitostí, v ktorých sa Peking a Washington nezhodujú.

Kirby tiež povedal, že USA chcú preložiť návštevu ministra zahraničia Blinkena v Pekingu. Vo februári ju odložili v reakcii na let podozrivého čínskeho špionážneho balóna. Kirby tiež uviedol, že USA vedú „aktívne diskusie“ s Čínou o návšteve ministerky financií Janet Yellenovej a ministerky obchodu Giny Raimondovej v krajine.