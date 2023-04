Biden oficiálne oznámil kandidatúru v budúcoročných prezidentských voľbách

Americký prezident Joe Biden v utorok formálne oznámil, že sa bude uchádzať o znovuzvolenie v budúcoročných voľbách. Zároveň požiadal voličov, aby mu dali viac času na „dokončenie práce“, ktorú začal nástupom do úradu, a aby odložili svoje obavy.

Biden plánuje v kampani ťažiť z legislatívnych úspechov v priebehu svojho prvého funkčného obdobia a viac ako 50-ročných skúseností vo Washingtone. Napriek tomu, že v prípade znovuzvolenia by na konci druhého funkčného obdobia mal už 86 rokov, mal by jednoznačne získať nomináciu od amerických demokratov, keďže tých významne zjednocuje vyhliadka na návrat republikána Donalda Trumpa do Bieleho domu.

Biden naznačil svoju kandidatúru v budúcoročných prezidentských voľbách už pred dvomi týždňami, keď reportérovi televíznej stanice NBC Albertovi Rokerovi povedal: „Mám v pláne uchádzať sa, Al, ale ešte nie sme pripravení to oznámiť.“ Utorňajšie oznámenie prišlo na deň presne štyri roky po tom, ako Biden oznámil, že sa bude uchádzať o zvolenie za prezidenta USA vo voľbách v roku 2020.