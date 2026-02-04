Biblia ako mapa ľudskej duše: Prečo nás Peterson vyzýva znovu čítať najstaršie príbehy

Je výzvou pre každého, kto cíti, že dnešný svet potrebuje viac než len fakty. Pre nás všetkých, čo potrebujeme príbeh, ktorý dáva zmysel utrpeniu, obeti aj nádeji.
Jordan B. Peterson, svetoznámy klinický psychológ, mysliteľ a autor bestsellerov 12 pravidiel pre život a Za hranicou poriadku, sa v knihe My, čo zápasíme s Bohom púšťa do jedného zo svojich najambicióznejších projektov. Tentoraz nejde o praktické rady pre každodenný život, ale o hlboké a miestami náročné intelektuálne skúmanie biblických príbehov, ktoré formovali západnú civilizáciu a naše chápanie dobra, zla, poriadku a chaosu.
Peterson sa nepostaví do úlohy kazateľa ani teológa. Skôr ako sprievodca pozýva k návratu k príbehom, ktoré sú podľa neho starobylými mapami ľudskej skúsenosti – mapami, ktoré sme sa v modernom svete naučili ignorovať, často na vlastné riziko.
Kniha postupne rozoberá kľúčové biblické naratívy: pád Adama a Evy, bratovraždu Kaina a Ábela, Noachovu potopu, pýchu Babylonskej veže, Abrahámovu skúšku viery aj Mojžišov zápas za slobodu. Peterson sa pýta, prečo tieto príbehy vznikli a prečo pretrvali tisícročia.
Jeho odpoveď je jednoznačná: nejde o naivné mýty, ale o hlboké psychologické pravdy. Každý z týchto príbehov opisuje konflikt medzi poriadkom a chaosom, medzi zodpovednosťou a únikom, medzi obetou a sebectvom. A práve v tomto zápase – v neustálom rozhodovaní medzi vyššou a nižšou cestou – sa podľa Petersona odohráva ľudský život.
Peterson tu spája psychológiu, biológiu, filozofiu aj mytológiu a ukazuje, že hodnoty nevznikajú z faktov automaticky. Svet nie je len súborom údajov a príčin, ale priestorom nekonečných možností, v ktorom sa musíme aktívne podieľať na tvorbe zmyslu. Práve tento tvorivý duch – podobný biblickému Logu – robí svet obývateľným a zmysluplným.
My, čo zápasíme s Bohom je pozvánkou k hlbšiemu pohľadu na seba samých. K pochopeniu, že zápas, ktorému čelíme, nie je slabosťou, ale podstatou ľudskej existencie. A práve v tom spočíva sila tejto výnimočnej knihy – núti nás zastaviť sa, premýšľať a možno si položiť otázku, aký príbeh vlastne žijeme.
Informačný servis