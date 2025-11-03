Bianka Šutičová: Sloboda herectva ma naučila zodpovednosti - a sebapoznanie je najväčšia rola, akú človek môže hrať - ROZHOVOR

Herečka Bianka Šutičová nám otvorene v najnovšom Fish & Chips rozpráva o štúdiu na konzervatóriu, o profesorkách, ktoré jej dovolili byť sama sebou, aj o tom, prečo je herectvo viac ako len vystúpenie pred kamerou.
V rozhovore, ktorý osciluje medzi inšpiráciou a úprimnosťou, Bianka Šutičová nám odhalí zákulisie hereckého sveta – dlhé dni na pľaci, stres aj moment, keď prichádza oslobodenie vďaka tvorivosti. Spomína svojich učiteľov, ktorí jej dali slobodu, aj režisérov, ktorí v nej prebudili hĺbku. Hovorí o tom, čo ju naučili zlyhania, prečo je psychické zdravie nevyhnutné a ako jej herectvo umožňuje „prežiť“ cudzie životy, aby lepšie pochopila ten vlastný.

Prezradila nám, ako ju náročné procesy v divadle ovplyvnili aj v osobnom živote, prečo sa nehanbí priznať trému a ako sa pripravuje na intímne scény s profesionalitou a pokorou. Odhalila tiež, kde má červenú čiaru a či už kvôli jej prekročeniu odmietla hereckú príležitosť.

Bianka Šutičová
Bianka Šutičová
