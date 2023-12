Bezmála 60 percent Slovákov si myslí, že sú sami sebe pánmi a svoje životy riadia sami. Vyplýva to z výsledkov prieskumu pre finančnú skupinu NN, ktorý bol realizovaný v jedenástich štátoch.

Prieskumu s názvom „Long, Happy and Healthy Life – Longevity Research“ sa zúčastnilo 11 585 respondentov, pričom na Slovensku išlo o reprezentatívnu vzorku o veľkosti 1 001 respondentov.

Tvrdá práca prináša úspech

Účastníci prieskumu mali od 18 do 79 rokov. Prieskum od januára do februára toho roka realizovala belgická konzultačná agentúra Indeville.

V tomto ukazovateli sa Slovensko umiestnilo na čele rebríčka, a to za Gréckom. Viac než 50 percent respondentov zo Slovenska tiež súhlasilo s tým, že ak tvrdo pracujú, dosiahnu úspech a 72 percent z nich verí, že v náročných situáciách sa môžu spoľahnúť na svoje schopnosti.

Sedem z desiatich slovenských respondentov tiež vyjadrilo presvedčenie, že dokážu svoje problémy vyriešiť aj bez pomoci a 63 percent je presvedčených, že to dokážu i v prípade, ak ide o náročné situácie.

Najšťastnejší sú Holanďania, Belgičania a Rumuni

Z hľadiska šťastia patrili slovenskí respondenti medzi podpriemerne šťastných a v porovnaní s výsledkami spred dvoch rokov si pohoršili. Najväčšmi šťastní boli Holanďania, Belgičania a Rumuni, na konci rebríčka skončili respondenti z Turecka, Maďarska a Japonska.

Z hľadiska mentálneho zdravia boli na tom slovenskí respondenti v porovnaní s priemerom ostatných štátov lepšie. Ich skóre duševného zdravia bolo na stupnici od jeden do desať na hodnote 6,9. Najviac mentálne odolní sa cítili byť seniori, najhoršie na tom boli v tomto smere nezamestnaní. Muži tiež dosahovali vyššie skóre ako ženy, no tie boli spokojnejšie so svojím životom.

Osem z desiatich respondentov uvádzalo, že aktívne podnikajú kroky na zmiernenie stresu. Polovica respondentov starších ako 65 rokov tiež tvrdila, že sa necíti osamelo, pričom v skupine mladých ľudí vo veku od 18 do 34 rokov osamelosť pociťoval každý štvrtý respondent.

Viacfázový život

Slovenskí respondenti vnímali starnutie skôr pozitívne, išlo o viac než 60 percent z nich. Necelých 30 percent opýtaných sa ale cítilo byť diskriminovaných pre vek. Slováci tiež očakávajú, že sa dožijú približne 77 rokov.

„Hoci sa Slovensko najradšej drží tradícií, isté zmeny predsa len badať. Popri tradičnom modeli života, v ktorom sú jednotlivé fázy (štúdium, práca, dôchodok) jasne časovo oddelené, si začíname pripúšťať aj tzv. viacfázový život. To znamená mať možnosť zaradiť do svojho života činnosti, ktoré si ľudia nechávajú obvykle na dôchodok. Takými sú napríklad voľno od práce, počas ktorého môže človek dobiť energiu, čas na starostlivosť o rodinu a blízkych alebo vzdelávanie sa v dospelosti,“ vraví člen predstavenstva NN Slovensko Martin Višňovský. Takémuto modelu je v súčastnosti podľa prieskumu naklonených 37 percent Slovákov, necelá pätina zatiaľ nie je jednoznačne rozhodnutá.

Viacfázový model víťazí skôr medzi mladšou generáciou, u ľudí nad 65 rokov je väčšmi preferovaný tradičný. Ten najviac preferovali aj respondenti z Rumunska a Poľska, viacfázovému boli najväčšmi otvorení českí a japonskí účastníci prieskumu.