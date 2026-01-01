Betlehem zo snehu pri Rainerovej chate vo Vysokých Tatrách bude, ale opäť bez strechy

Aj počas tejto zimy bude betlehem zo snehu pri Rainerovej chate neďaleko Hrebienka vo Vysokých Tatrách v jednoduchšej verzii, bez strechy. Ako pre SITA potvrdil jeho staviteľ, horský nosič a niekdajší chatár Peter Petras starší, tvoriť ho bude súsošie a ohrada.
Ide podľa jeho slov o plán B, keďže vybudovať ho v jeho tradičnej podobe aj so strechou neumožnili vysoké teploty v decembri a nedostatok snehu. Verejnosť si ho môže pozrieť nielen v rámci turistiky, ale aj pri príležitosti stretnutia na Troch kráľov, ktoré sa tam každoročne koná 6. januára na poludnie.
Petras začal so stavbou betlehema ešte v druhej polovici novembra, keď nazhŕňal sneh a spevnil ho mantinelmi. V tom čase mu ešte počasie prialo. Následné oteplenie však zámer prekazilo. „Bolo veľmi málo snehu a to, čo sme aj nazbierali, sa nám trošku roztopilo, pretože aj pršalo. Robili sme ale všetko preto, aby sme urobili ľuďom radosť,“ povedal.
V polovici decembra už bolo jasné, že betlehem bude pozostávať zo súsošia v podobe malého Ježiška, sv. Jozefa a Panny Márie a ohrady. Petras na ňom pracoval aj počas uplynulých dní, keď sa v Tatrách opäť výrazne ochladilo.
„Aj keď v pondelok napadlo asi desať centimetrov snehu, strechu na betleheme už robiť nebudem. Venovať sa budem skôr novým sochám nosiča, Gorala a podobne,“ avizoval. Rovnakú podobu, a teda bez strechy, mal betlehem aj vlani. „Ľudia to vnímali celkom dobre, pretože vedia, aká je klíma, aké je počasie, a že robíme všetko preto, aby sme to vybudovali čo najlepšie, ako sa len dá,“ dodal jeho staviteľ. V minulých rokoch mával betlehem pri ideálnych zimných podmienkach aj do štyroch metrov.
Rainerovu chatu vo Vysokých Tatrách, oficiálne nazývanú útulňa, nechal vybudovať Ján Juraj Rainer (1800-1872). Po postavení chaty Kamzík v susedstve však stratila svoje opodstatnenie. Jej prevádzku po obnove spustili v júni 1998. Súčasťou jej priestorov je malá expozícia histórie a súčasnosti horských nosičov, zbierka starého horolezeckého náradia a starých lyží. Nachádza sa asi polhodinu chôdze od strediska Hrebienok. Priamy chodník k chate je však v súčasnosti uzavretý pre zosuv skál, obchádzka vedie okolo Bilíkovej chaty.