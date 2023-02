Berlinale uvedie v svetovej premiére najnovší film Miry Fornay Mimi

Film Mimi je štvrtým celovečerným hraným filmom Miry Fornay. Berlínsky medzinárodný filmový festival ho uvedie vo svetovej premiére, 19. februára v sekcii Generation Kplus, ktorá prezentuje filmy pre deti a mládež. Berlinale je jedným z troch najväčších svetových filmových festivalov a v tomto roku sa uskutoční od 16. do 26. februára.

Mimi uvedie v štyroch projekciách, 19., 20., 21. a 26. februára. Film počas slávnostnej premiéry odprezentujú okrem režisérky Miry Fornay aj hlavní detskí hrdinovia, Rozmarína Willems a Cyprián Šulej, kameramanka Simona Weisslechner a vedúca výroby Zuzana Czaková.

Foto: Filmtopia

Film rozpráva príbeh sedemročnej Romy, ktorá hľadá svoju stratenú andulku Mimi. Jej odhodlanie nájsť Mimi vedie Romy cez prastarý dunajský les, kde stretáva postavy s ich vlastnými príbehmi. Síce stratila milovanú Mimi, no nájde oveľa viac, dobrodružstvo, nových priateľov a utuží si vzťah s kamarátom Cypkom. Film sa nakrúcal v lesoch pri Bratislave. Režisérkou a scenáristkou filmu je Mira Fornay (Líštičky, Môj pes Killer, Žaby bez jazyka) a za kamerou stála debutujúca Simona Weisslechner. Vedúcou výroby bola Zuzana Czaková, ktorá pracovala ekologicky s minimálnym štábom, bez agregátov, kamerovej a osvetľovacej techniky, obhliadky a presuny počas nakrúcania sa realizovali na bicykloch. V hlavných detských úlohách sa predstavia Rozmarína Willems a Cyprián Šulej, pre ktorých Fornay scenár napísala. Príbeh Romy je zároveň režisérkinou poctou krajine jej detstva. Poukazuje na to, aká je v našich životoch dôležitá príroda a aká dôležitá je najmä pre deti, ich rozvoj a kreativitu. Upozorňuje na bohatstvo, ktoré okolo seba máme a dostatočne si ho nechránime. Slovenskí diváci film v kinách uvidia od 23. marca 2023 a do distribúcie ho prinesie spoločnosť Filmtopia.

Foto: Filmtopia

„Verím, že príbeh dievčatka Romy privedie deti a ich rodičov k tomu, aby trávili viac času v prírode a cítili sa tam opäť ako doma. Ľudskou stratégiou je chrániť domovy, takže ak sa v prírode budeme opäť cítiť ako doma, budeme ju viac ochraňovať. Mimi nie je iba rodinný film. Je venovaný všetkým dospelým, ktorí neprestali byť zvedavými deťmi. A možno aj pre tých dospelých, ktorí sú pohltení svetom dospelých, náš film ich katapultuje späť do sveta ich zabudnutého detstva,“ hovorí režisérka Mira Fornay.

https://www.berlinale.de/en/2023/programme/202309085.html

Film sa realizoval výlučne v slovenskej produkcii a finančne ho podporil Audiovizuálny Fond a Nadácia mesta Bratislavy. Koproducentom je Rozhlas a televízia Slovenska a producentkou Mira Fornay (Mirafox).

Foto: Filmtopia

Mira Fornay nakrútila štyri celovečerné hrané filmy a štrnásť krátkych filmov. Študovala filmovú réžiu na pražskej FAMU a na NFTS vo Veľkej Británii. Fornay debutovala filmom Líštičky (2009), ktorý v premiére uviedol MFF v Benátkach v sekcii International Critic´s Week. Jej druhý film Môj pes Killer (2013) získal hlavnú cenu Tiger Hivos Award v hlavnej súťaži MFF v Rotterdame v roku 2013. Film bol uvedený na viac ako osemdesiatich medzinárodných filmových festivaloch, na ktorých získal množstvo ocenení. Bol tiež slovenskou národnou nomináciou na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied Oscar. Bol nominovaný na cenu Európskej filmovej akadémie. Získal národnú filmovú cenu „Slnko v sieti“ za najlepší scenár, najlepšiu réžiu a najlepší film. Jej tretí film Žaby bez jazyka (2020), uviedol v premiére FF Black Nights Tallinn 2019 a MFF Rotterdam 2020. Film získal cenu CineRebel na festivale v Mníchove. Jej štvrtým celovečerným hraným filmom je Mimi (2023).

Foto: Filmtopia

Slovenský názov Mimi Anglický názov SHE – HERO Žáner detský, rodinný, dobrodružný Rok výroby 2023 Dĺžka 83 min. Krajina pôvodu Slovensko Jazyk slovenský Réžia Mira Fornay Scenár Mira Fornay Kamera Simona Weisslechner Strih Mira Fornay Zvuk Jan Čeněk Hudba Michal Kindernay Kostýmy/supervízia Nataša Štefunková Vedúca výroby Zuzana Czaková Hrajú Romy Willems, Cyprián Šulej, Dagmar Kusá, Veronika Kořínková, Roman Lipka, Margita Mrvová, Mária Fornayová, Emil Štvrtecký, Miro Čevala ml., Jozef Renáč, Jazmína Cigánková, Klára Kořínková, Nikolas Peteš Producentka Mira Fornay (Mirafox) Koproducent RTVS Distribúcia Filmtopia

Foto: Filmtopia

Informačný servis