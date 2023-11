Beňová sa stretla s Cate Blanchett, Nicholsonová zhodila dredy, Pellegrini na rybolove - Aj taký bol týždeň politikov (video+foto)

Sociálne siete sú dnes hlavným komunikačným kanálom politikov. Ich príspevky oslovujú veľký počet ľudí a mimoriadne obľúbené sú predovšetkým fotografie či videá zo súkromia a zákulisia života známych politických osobností. Pozrite sa, ako strávili politici tento týždeň!

Europoslankyňa a známa tvár Smeru-SD Monika Beňová sa pochválila snímkou s krásnou a talentovanou oscarovou herečkou Cate Blanchett, ktorá tento týždeň zavítala do Európskeho parlamentu ako ambasádorka UNHCR pre situáciu utečencov. „Dnes v EP takáto návšteva bola – Cate Blanchett. Tak sme ju spolu s Katarínou Roth Neveďalovou povzbudili a povedali jej o Slovensku,“ pripísala Beňová k snímkam, na ktorých ju vidno v spoločnosti známej hollywoodskej hviezdy.

Zmenil svoju vizáž! Minister investícií a regionálneho rozvoja Richard Raši sa pred parlamentnými voľbami pevne rozhodol neholiť si bradu. Aktuálne však prekvapil svojich sledovateľov na sociálnej sieti snímkou, že sa svojej brady predsa len zbavil a vysvetlil aj dôvod. „Pred voľbami som si povedal, že si nechám narásť bradu pre šťastie. A tento týždeň prišiel čas dať ju preč,“ pripísal minister investícií k fotke.

Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) sa tento týždeň zúčastnili na slávnostnom výlove rýb v obci Číčov. „Možno aj niektorý z týchto kaprov skončí u vás na vianočnom stole. Rybári v Čičove ma dnes pozvali na slávnostný výlov. Prišlo však aj na pracovné otázky. Slovenskí rybári bojujú s veternými mlynmi v podobe predátora kormorána. A kým pár kilometrov od tohto rybníka, za hranicami s Maďarskom, s ním vedia efektívne bojovať, u nás chodí doslova na „rybie hody,“ uviedol minister Takáč.

Pozrite si video Petra Pellegriniho na výlove rýb v obci Číčov.

Zhodila dredy! Europoslankyňa a predsedníčka strany Jablko Lucia Ďuriš Nicholsonová prekvapila svojich fanúšikov fotografiou s krátkymi vlasmi. „Už ma dredy vyčerpali,“pripísala politička k snímkam, kde ju vidno s radikálne skráteným účesom. Nicholsonová už stihla vyskúšať rôzne vlasové kreácie, no v uplynulých rokoch sa jej poznávacím znakom stali práve objemné dredy.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) navštívil v nemocnici policajta, ktorý bol postrelený na policajnej ubytovni v Bratislave. Nešťastný incident sa odohral v utorok (7. 11.) na policajnej ubytovni v Bratislave. Mladého muža, ktorý bol na izbe so svojím kolegom, zatiaľ za nejasných okolnosti zasiahol do brucha výstrel zo služobnej zbrane. „Celý incident sa vyšetruje, ale pre mňa je v tejto chvíli prvoradé, že je o neho dobre postarané a cíti sa lepšie,“ napísal minister vnútra v príspevku na sociálnej sieti.

O ministerke hospodárstva SR Denise Sakovej (Hlas-SD) je známe, že rada relaxuje pri rôznych športových aktivitách. Najčastejšie je to bicyklovanie, ktorému sa Saková pravidelne venuje a zo svojich cyklotúr rada zverejňuje aj fotografie. „Pozdravujem z bratislavskej hrádze a prajem všetkým krásny víkend,“ napísala ministerka.

Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) sa zúčastnil slávnostného vyhlásenia výsledkov ankety Atlét roka 2023. „Podpora športu je jednou z priorít Hlasu-SD a som veľmi rád, že v budúcom roku vytvoríme ministerstvo športu. Slovenská atletika patrí medzi športy, kde funguje spolupráca so štátom a tak bolo o čom hovoriť,“ uviedol Pellegrini. Ocenenie Atlét roka získala prvýkrát v kariére Viktória Forsterová.

Exposlankyňa Národnej rady SR Romana Tabák má trojročného syna Isaaca. „Materstvo je neskutočne krásne a ťažké zároveň. Realita je iná ako na sociálnych sieťach. Aj keď je to niekedy emočná horská dráha, stojí to zato!“ zdôverila sa v minulosti extenistka. O tom, že materstvo veru nie je ľahké, priznala Tabák aj vo svojom najnovšom príspevku na sociálnej sieti. Exposlankyňa zverejnila snímku spred bratislavskej Starej tržnice, kde si vyšla na prechádzku so svojimi dvomi pudlíkmi. „Politika je ružová záhrada oproti materstvu. Od nervov som išla na čaj s pudlíkami do tržnice,“ napísala Tabák komentár ku fotke.