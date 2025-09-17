Benfica Lisabon po prehre s Karabachom v Lige majstrov vyhodila tréner. Kto zaujme jeho miesto?

José Mourinho by sa mohol vrátiť do klubu, v ktorom začínal trénerskú kariéru.
Peter Mráz
Bruno Lage
Tréner Bruno Lage na lavičke portugalského tímu Benfica Lisabon počas duelu Ligy majstrov 2025/2026 proti azerbajdžanskému tímu FK Karabach. Foto: SITA/AP
Portugalský futbalový klub Benfica Lisabon v utorok ukončil spoluprácu s trénerom Brunom Lageom. Ten na svojom poste kouča A-tímu končí po potupnej utorkovej prehre v ligovej časti Ligy majstrov 2025/2026 doma 2:3 s azerbajdžanským FK Karabach.

„Očakávame, že nového trénera predstavíme včas pred sobotňajším ligovým zápasom proti tímu AVS,“ informoval prezident klubu Rui Costa. Lage bol v Benfice už druhýkrát a bol pod tlakom, keďže jeho zverenci predtým v domácej lige len remizovali so Santa Clarou. V minulej sezóne potiahol Benficu k celkovému triumfu v Portugalskom pohári.

Portugalské médiá označili 62-ročného Josého Mourinha za hlavného kandidáta na jeho nástupcu. Podľa denníka A Bola chce vedenie klubu rokovať so „Special One“, ako sa Mourinho sám nazýva.

José Mourinho začal trénerskú kariéru práve v Benfice, no po 11 zápasoch odišiel do FC Porto. „Môj čas v Benfice bol krátky, ale veľmi dôležitý pre moju kariéru,“ uviedol kedysi.

Mourinho nedávno prišiel o prácu v tureckom tíme Fenerbahce Istanbul, keď jeho hráči nepostúpili do ligovej časti LM a skončili práve „na štíte“ Benficy. Jeho úspechy v Porte, Chelsea, Interi Miláno a Reale Madrid sú dobre známe.

