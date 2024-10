Benátky budú vyberať daň od jednorazových návštevníkov aj na budúci rok

Talianske mesto Benátky bude pokračovať v účtovaní vstupného od jednorazových návštevníkov aj v budúcom roku. Tohtoročný pilotný projekt sa ukázal ako úspešný, a tak v ňom radnica chce pokračovať, akurát s tým rozdielom, že po novom bude poplatok dvojnásobný, čiže desať eur.

Starosta Luigi Brugnaro povedal, že cieľom dane je pomôcť mestu a jeho občanom v boji s nadmerným turizmom a vyhnúť sa obrovskému prílevu návštevníkov počas sviatkov a víkendov.

Nová daň sa bude uplatňovať každý piatok až nedeľu a počas všetkých sviatkov od 18. apríla do 27. júla budúceho roka. Spolu to bude 54 dní. To je takmer dvojnásobok počtu dní, počas ktorých sa daň uplatňovala tento rok.

Benátky tento rok zaviedli dlho diskutovanú celodennú daň na 29 dní, väčšinou víkendov a sviatkov, a to od 25. apríla do polovice júla. Projekt chceli uskutočniť už skôr, ale oddialila ho pandémia COVID-19.

Daň vyniesla mestu približne 2,4 milióna eur. Poplatok sa nevzťahoval na ľudí ubytovaných v hoteloch v Benátkach, ktorí už platia daň z ubytovania. Výnimky sa okrem iného týkali aj detí do 14 rokov, obyvateľov regiónu, študentov, pracujúcich a ľudí na návšteve u príbuzných.