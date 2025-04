Ben Affleck sa vracia do svojej najtajomnejšej úlohy

Už tento štvrtok, 24. apríla, sa do slovenských kín dostáva dlho očakávané pokračovanie akčného hitu Účtovník 2. V hlavnej úlohe sa opäť predstaví Ben Affleck ako Christian Wolff – matematický génius s mimoriadne neobvyklým životným štýlom, ktorý sa nebojí ani najnebezpečnejších zločincov.

Foto: Continental film

V roku 2016 zaujal Ben Affleck divákov postavou introvertného, no brilantného účtovníka, ktorý popri legálnej práci pre malú kanceláriu riešil účtovníctvo aj pre tie najobávanejšie organizácie. Vďaka tomu sa zaplietol do smrteľne nebezpečných situácií, ktoré ho spojili aj s vlastným odcudzeným bratom. Teraz sa do tejto roly vracia a príbeh pokračuje tam, kde pred ôsmimi rokmi skončil.

Foto: Continental film

Keď je zavraždený Christianov dávny známy a na mieste činu zostane len jediný odkaz – „Nájdi účtovníka“, Wolff sa cíti byť donútený prípad vyriešiť. Keď si uvedomí, že sú potrebné drastickejšie opatrenia, prizve na pomoc svojho odcudzeného a mimoriadne nebezpečného brata Braxa (Jon Bernthal). Spoločne so zástupkyňou ministra financií odhalia smrteľné sprisahanie a stanú sa terčom nemilosrdnej siete zabijakov, ktorí urobia čokoľvek, aby svoje tajomstvá udržali pochované.

Foto: Continental film

„Keď sa ma ľudia pýtajú na filmy, často spomenú práve Účtovníka. Som za to nesmierne vďačný. Je to projekt, na ktorý som vždy hrdý a už dávno som cítil, že má potenciál rozšíriť sa do väčšieho príbehu. Keď sa naskytla možnosť natočiť pokračovanie, neváhal som,“ prezradil predstaviteľ agenta Wolffa Ben Affleck. V pokračovaní sa okrem Bena Afflecka objaví aj Jon Bernthal ako jeho brat Brax, známy z filmov Vlk z Wall Street, Sicario: Nájomný zabijak či Le Mans ’66. Do svojich rolí sa vracajú aj Cynthia Addai-Robinson (Pán prsteňov: Prstene moci) a J.K. Simmons, držiteľ Oscara za Whiplash. „Tento príbeh ide viac do hĺbky – skúma, ako bratia fungujú spolu a ako veľmi sa potrebujú. Som rád, že tvorcovia dali Braxovej postave viac priestoru,“ dodáva Jon Bernthal.

Réžiu má opäť Gavin O’Connor, ktorý s Affleckom spolupracoval aj na prvej časti. Scenár napísal Bill Dubuque, autor oceňovaného seriálu Ozark. Gavin O’Connor prezradil: „Štýl snímania tohto pokračovania sa líši od prvého. Vtedy sme pracovali so symetriou a precíznosťou, čo odrážalo Chrisovu povahu. Teraz sme k akčným scénam pristupovali chaotickejšie, s istou dávkou šialenstva – a to bolo osviežujúce.“

Foto: Continental film

Účtovník 2 prináša dynamickú kombináciu akčných scén, napínavého vyšetrovania a zaujímavej bratskej dynamiky medzi Christianom a Braxom. No okrem adrenalínu ponúka aj výnimočný prvok, ktorý si zaslúži pozornosť. Tvorcovia sa rozhodli, že Justine, verná pomocníčka Christiana Wolffa vedie Harbor akadémiu, v ktorých sa nachádzajú deti podobné Wolffovi. Zauímavé je, že všetkých študentov akadémie Harbor stvárnili herci z neurodivergentnej komunity. „Bolo pre nás zásadné, aby išlo o skutočnú reprezentáciu, nielen inklúziu,“ vysvetľuje producentka Lynette Howell Taylor, ktorá má sama neurodivergentné dieťa.

Foto: Continental film

Okrem toho divákov čaká veľkolepá akčná scéna. Vrchol filmu – masívna prestrelka – sa odohráva v mexickom Juáreze, no natáčalo sa v priemyselnom komplexe v kalifornskej Santa Clarite. Režisér O’Connor hovorí: „Dôležité bolo zachytiť bratov v akcii – nielen ako zabijakov, ale ako tím so spoločným cieľom.“

Foto: Continental film

Môžeme predpokladať, že Účtovník 2 sľubuje kombináciu akcie, inteligentného vyšetrovania a jemného humoru. Na plátna slovenských kín ho už dnes prináša distribučná spoločnosť Continental film.

Informačný servis