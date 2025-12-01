Belgické bobistky majú finančné problémy, žiadajú pomoc. Medzinárodná federácia ich zrejme nesprávne zaregistrovala - VIDEO

Ich mená chýbali na štartovacej listine Európskeho pohára, napriek tomu, že si zaplatili cestovné a ubytovanie.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Boby
Foto: ilustračné, SITA/AP
Belgicko Ostatné športy Ostatné športy z lokality Belgicko

Belgický ženský bobový tím oznámil, že po ceste na súťaž do Nórska sa zaregistroval na webovú stránku, kde sa mu môže finančne prispieť.

Na preteky neboli športovkyne zaregistrované. Ich mená chýbali na štartovacej listine Európskeho pohára, napriek tomu, že si zaplatili cestovné a ubytovanie.

Varovné signály začali zvoniť pred niekoľkými týždňami, keď si ich tréner všimol nesprávnu registráciu na podujatie, ktoré sa konalo počas víkendu v Innsbrucku.

Potom požiadali Medzinárodnú federáciu bobov a skeletonu o zmenu, ale bezvýsledne. „Spustili sme kampaň „go-fund me“, aby sme si pomohli zaplatiť náš nový plán pre zimné olympijské hry,“ napísali vo vyhlásení podľa agentúry AFP.

Členky tímu Kelly Van Petegemová, Jienity de Klerová a Dora De Haseleerová zverejnili na sociálnej sieti video, v ktorom prosili o pomoc. „Nachádzame sa v situácii, ktorú nemôžeme ovplyvniť,“ povedala tam prvá menovaná.

Táto nešťastná udalosť je ranou pre ich prípravu na olympijské hry v Taliansku 2026, ktoré sa začínajú 6. februára.

Rozhodnutie federácie znamenalo, že prišli o pretekársky víkend. „Drasticky musíme zmeniť naše plány. Bude nás to stáť o dosť peňazí navyše. Ako samofinancovaný tím, kde si všetci športovci platia sami, to bude mať na nás obrovský dopad,“ doplnila de Klerová.

Okruhy tém: Chyba finančná podpora Registrácia Vyjadrenie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk