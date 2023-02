Baťo: Každý, kto sa tvári, že vládu bude možné zostaviť bez Hlasu, klame voličov

Podpredseda strany Dobrá voľba a Umiernení Rado Baťo tvrdí, že je preňho neprijateľná akákoľvek spolupráca s extrémistickými stranami, stranou Smer – sociálna demokracia a hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) i jeho lídrom Igorom Matovičom po predčasných voľbách do Národnej rady SR.

Výmysel polodiktátora v banánovej republike

Ako ďalej uviedol v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní, v prípade Matoviča nejde len o politickú zrelosť, tej sa dá podľa neho v politike naučiť. „Sú to absolútne nevhodné vlastnosti na to, aby ten človek bol vo verejnej funkcii,“ tvrdí Baťo.

Zároveň si myslí, že nová vláda po voľbách bude môcť ľuďom dožičiť pokoj s každodenným divadlom a oveľa viac by sa mohla sústrediť na to, aby im oznamovala to, čo naozaj vykonala.

„Dnes sa už nikto neunúva vysvetľovať zmysel čohokoľvek. Niekomu niečo večer napadne a na druhý deň máme návrh na to, že ľudia, ktorí idú k voľbám by mali dostať 500 eur. Za normálnych okolností by sme sa na tom smiali a čítali v novinách, že to vymyslel polodiktátor v banánovej republike, ktorí sa chce udržať pri moci,“ dodal.

Kontakt s Modrou koalíciou

Rado Baťo v relácii ďalej uviedol, že v súčasnosti nechce byť predsedom Dobrej voľby a Umiernených.

„Mne sa nechce byť predsedom osirelej, osamotenej, mimoparlamentnej strany s malými percentami. O niečom takom by som uvažoval iba vtedy, ak by sa nám do snemu podarilo dotiahnuť rokovania o spájaní s inými subjektmi. Som v kontakte s Mikulášom Dzurindom a so stranou Modrá koalícia,“ povedal podpredseda Dobrej voľby a Umiernených. Zároveň dodal, že s dočasne poverených premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) by sa spájať nechcel.

„Nevidím žiaden dôvod na to spájať sa s človekom, ktorý je symbolom chaosu popri Igorovi Matovičovi. Nebudem predsa rečniť o tom, ako treba odbornejšie spravovať štát a vedľa mňa bude stáť Heger a usmievať sa,“ tvrdí Rado Baťo.

Bez Pellegriniho budúca vláda nevznikne

Podpredseda Dobrej voľby a Umiernených si zároveň nevie predstaviť, v akom matematickom systéme by mohla vzniknúť vláda bez strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD).

„Tie percentá vidíme všetci, myslím si, že je čas naliať si čistého vína a povedať, že sa budeme musieť pokúsiť o nejakú zmiešanú vládu, pretože to je dnes oveľa dôležitejšie. A nebezpečenstvá, ktoré hrozia na oboch extrémnych koncoch, sú oveľa väčšie ako to, aby sme sa dnes zaoberali tým, či sa nám Peter Pellegrini (Hlas-SD) páči alebo nepáči,“ uviedol Baťo. Dodal, že každý, kto sa tvári, že budúcu vládu bude možné zostaviť bez Hlasu-SD, klame voličov. Rado Baťo však o možnej spolupráci s Hlasom-SD nerokuje.

„Za seba poviem, že napriek tomu, čo som povedal pred minútou, nemám takú fantáziu, že by som seba videl na kandidátke Hlasu-SD. Príliš dlho sme boli na opačných koncoch politického spektra. Ale nebudem sa ani zdúvať a rozprávať o tom, že Pellegrini a Hlas-SD je pre mňa neprijateľný,“ doplnil.