Bardotky predstavujú prvú filmovú ukážku, do kín prídu v auguste

trio herečiek, ktoré do filmovej oslavy žien prinášajú nielen svoj pôvab, ale aj komediálny talent. Snímka režisérky a scenáristky Hany Hendrychovej a producentky a scenáristky Pavly Krečmerovej o ženách čo vedia žiť, sľubuje byť udalosťou pre všetky generácie predstaviteliek nežného pohlavia – obzvlášť pre tie, ktoré vedia, že až po tridsiatke, hoci ju majú za sebou už dvakrát, sa začína ten skutočný život. Bardotky vstúpia do kín 20. augusta 2026 a teraz predstavujú prvú filmovú ukážku. Pozrieť sa na ňu môžete tu:
Scenár k filmu napísala režisérka Hana Hendrychová spolu s producentkou Pavlou Krečmerovou. „Inšpiráciou pri písaní scenára nám boli všetky tri dámy, pretože vedia starnúť s neskutočnou gráciou, a to sme tiež chceli dostať do filmu. Bardotky sú vlastne filmom o pravom ženskom priateľstve a o tom, ako si užiť život,“ hovorí Hendrychová. Pavla Krečmerová ju dopĺňa: „Strašne sme túžili mať vo filme Dagmar Havlovú Veškrnovú, je to po šiestich alebo siedmich rokoch taký jej návrat na filmové plátno, a preto sme boli nadšené, že na našu ponuku kývla.“ Herečka a bývalá prvá dáma Dagmar Havlová Veškrnová vo filme stvárnila postavu svojráznej Medy. „Potom sme veľmi chceli Evu Holubovú, ktorá tomu dodala humor a nadhľad, a samozrejme Pavlínu Pořízkovú, pretože v podstate ona bola inšpiráciou k námetu, vďaka svojmu pohľadu na svet,“ dodáva Krečmerová.
Čo však pre herečky vlastne Bardotka znamená? „Pre mňa je to Brigitte Bardot,“ má jasno Havlová Veškrnová. „Keď sa povie Bardotka, napadne mi Dáša, ja a Eva,“ smeje sa jedna z celosvetovo najznámejších Češiek Pavlína Pořízková. Tá si vo filme zahrala Valériu – úspešnú realitnú maklérku, ktorá prichádza z New Yorku za svojimi najlepšími kamarátkami: „S Evou a Dášou dohromady bolo skvelé hrať. Mať k tomu ženu režisérku a producentku, ktoré to navyše napísali, to vlastne nie je ani práca, to je priateľstvo,“ hovorí svetoznáma supermodelka o atmosfére na nakrúcaní. Pre rodáčku z Prostějova, ktorá sa objavila napríklad na obálke amerického Vogue, ktorej články pravidelne vydávajú The New York Times a herecky sa etablovala aj v Hollywoode, kde si zahrala medzi inými vedľa Johnyho Deppa, ide o úplne prvú úlohu v českom filme vôbec a vlastne aj o návrat k rodným koreňom. Eva Holubová vo filme stvárňuje Ivu, ktorá je na dôchodku, ale rozhodne sa stať Bardotkou. „Každá žena môže byť Bardotka, každá z vás! Vykašlite sa na to, čo sa hodí, alebo nehodí, buďte slobodné,“ vyzýva herečka.
Film plný smiechu, vína a presvedčenia, že vek je len číslo, predstaví v ďalších rolách Hynka Čermáka, Evu Podzimkovú, Pavla Kríža, Lukáša Príkazkého, Evu Leinweberovú, Otakara Brouska ml., Mateja Paprčiaka, Stanislavu Jachnickú a ďalších. Bardotky vstúpia do kín 20. augusta 2026 v distribúcii spoločnosti Bontonfilm.
Producentom snímky je Filmies a koproducentom spoločnosť innogy. Generálnym partnerom je Marlenka, hlavnými partnermi sú Ahmad Tea, Oneplay Film, Domo, partnermi filmu spoločnosti Vest, Vermont, Lesaffre, ČPP, Orea.
O filme:
Tri najlepšie kamarátky Meda, Iva a Valéria, ktorým už dávno bolo dvadsať – dokonca trikrát – spolu kráčajú životom od vysokej školy. Zatiaľ čo Meda zápasí so samotou, Iva s manželskou krízou, je to práve Valéria, ktorá po rokoch prichádza z Ameriky a vnesie do ich života novú energiu i presvedčenie, že pokiaľ nezačnú žiť teraz, nikto iný to za ne neurobí. A tak chytia tretí dych, pretože o druhom sa dá po šesťdesiatke ťažko hovoriť. Vydajú sa na divokú párty do coffee shopu, a nakoniec skončia na vinici, kde po niekoľkých pohároch zistia, že pred sebou po celý čas skrývali jedno veľké tajomstvo. A naozajstná jazda sa ešte len začína…
