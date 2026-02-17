Bardotky predstavujú prvú filmovú ukážku, do kín prídu v auguste

Vo hviezdne obsadenej letnej komédii Bardotky sa predstavia Dagmar Havlová Veškrnová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová.
Informačný servis
Informačný servis
3 min. čítania
Bardotky oslavuju zdroj bontonfilm.jpg
Foto: Bontonfilm
Slovensko Filmy a TV Filmy a TV z lokality Slovensko

trio herečiek, ktoré do filmovej oslavy žien prinášajú nielen svoj pôvab, ale aj komediálny talent. Snímka režisérky a scenáristky Hany Hendrychovej a producentky a scenáristky Pavly Krečmerovej o ženách čo vedia žiť, sľubuje byť udalosťou pre všetky generácie predstaviteliek nežného pohlavia – obzvlášť pre tie, ktoré vedia, že až po tridsiatke, hoci ju majú za sebou už dvakrát, sa začína ten skutočný život. Bardotky vstúpia do kín 20. augusta 2026 a teraz predstavujú prvú filmovú ukážku. Pozrieť sa na ňu môžete tu: 

Scenár k filmu napísala režisérka Hana Hendrychová spolu s producentkou Pavlou Krečmerovou. „Inšpiráciou pri písaní scenára nám boli všetky tri dámy, pretože vedia starnúť s neskutočnou gráciou, a to sme tiež chceli dostať do filmu. Bardotky sú vlastne filmom o pravom ženskom priateľstve a o tom, ako si užiť život,“ hovorí Hendrychová. Pavla Krečmerová ju dopĺňa: „Strašne sme túžili mať vo filme Dagmar Havlovú Veškrnovú, je to po šiestich alebo siedmich rokoch taký jej návrat na filmové plátno, a preto sme boli nadšené, že na našu ponuku kývla.“ Herečka a bývalá prvá dáma Dagmar Havlová Veškrnová vo filme stvárnila postavu svojráznej Medy. „Potom sme veľmi chceli Evu Holubovú, ktorá tomu dodala humor a nadhľad, a samozrejme Pavlínu Pořízkovú, pretože v podstate ona bola inšpiráciou k námetu, vďaka svojmu pohľadu na svet,“ dodáva Krečmerová.

Bardotkydagmar havlova veskrnova ako meda a eva holubova v ulohe ivyzdroj bontonfilm.jpg
Foto: Bontonfilm

Čo však pre herečky vlastne Bardotka znamená? „Pre mňa je to Brigitte Bardot,“ má jasno Havlová Veškrnová. „Keď sa povie Bardotka, napadne mi Dáša, ja a Eva,“ smeje sa jedna z celosvetovo najznámejších Češiek Pavlína Pořízková. Tá si vo filme zahrala Valériu – úspešnú realitnú maklérku, ktorá prichádza z New Yorku za svojimi najlepšími kamarátkami: „S Evou a Dášou dohromady bolo skvelé hrať. Mať k tomu ženu režisérku a producentku, ktoré to navyše napísali, to vlastne nie je ani práca, to je priateľstvo,“ hovorí svetoznáma supermodelka o atmosfére na nakrúcaní. Pre rodáčku z Prostějova, ktorá sa objavila napríklad na obálke amerického Vogue, ktorej články pravidelne vydávajú The New York Times a herecky sa etablovala aj v Hollywoode, kde si zahrala medzi inými vedľa Johnyho Deppa, ide o úplne prvú úlohu v českom filme vôbec a vlastne aj o návrat k rodným koreňom. Eva Holubová vo filme stvárňuje Ivu, ktorá je na dôchodku, ale rozhodne sa stať Bardotkou. „Každá žena môže byť Bardotka, každá z vás! Vykašlite sa na to, čo sa hodí, alebo nehodí, buďte slobodné,“ vyzýva herečka.

Bardotkypavlina porizkova a eva holubova ako valeria a iva zdroj bontonfilm.jpg
Foto: Bontonfilm

Film plný smiechu, vína a presvedčenia, že vek je len číslo, predstaví v ďalších rolách Hynka Čermáka, Evu Podzimkovú, Pavla Kríža, Lukáša Príkazkého, Evu Leinweberovú, Otakara Brouska ml., Mateja Paprčiaka, Stanislavu Jachnickú a ďalších. Bardotky vstúpia do kín 20. augusta 2026 v distribúcii spoločnosti Bontonfilm.

Producentom snímky je Filmies a koproducentom spoločnosť innogy. Generálnym partnerom je Marlenka, hlavnými partnermi sú Ahmad Tea, Oneplay Film, Domo, partnermi filmu spoločnosti Vest, Vermont, Lesaffre, ČPP, Orea.

Bardotky chytia treti dych zdroj bontonfilm.jpg
Foto: Bontonfilm

O filme:

Tri najlepšie kamarátky Meda, Iva a Valéria, ktorým už dávno bolo dvadsať – dokonca trikrát – spolu kráčajú životom od vysokej školy. Zatiaľ čo Meda zápasí so samotou, Iva s manželskou krízou, je to práve Valéria, ktorá po rokoch prichádza z Ameriky a vnesie do ich života novú energiu i presvedčenie, že pokiaľ nezačnú žiť teraz, nikto iný to za ne neurobí. A tak chytia tretí dych, pretože o druhom sa dá po šesťdesiatke ťažko hovoriť. Vydajú sa na divokú párty do coffee shopu, a nakoniec skončia na vinici, kde po niekoľkých pohároch zistia, že pred sebou po celý čas skrývali jedno veľké tajomstvo. A naozajstná jazda sa ešte len začína…

Informačný servis

Firmy a inštitúcie: Bontonfilm
Okruhy tém: Film Kino Komédia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk