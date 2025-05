Barcelona zažíva piatu najproduktívnejšiu sezónu v histórii klubu. Môže sa to ešte vylepšiť

Španielske futbalové mužstvo FC Barcelona zaznamenalo v doterajšom priebehu sezóny 2024/2025 už 160 gólov. Ako uvádza web tribuna.com, pre Kataláncov je to zatiaľ piata najproduktívnejšia sezóna v klubovej histórii. A top trojka je na dosah.

„Blaugranas“ odohrali v tejto sezóne 55 súťažných zápasov a odohrajú ešte päť alebo šesť, v závislosti od toho, ako dopadne tohtotýždňová odveta semifinále Ligy majstrov 2024/2025 na ihrisku Interu Miláno.

Rekordných 190 gólov

Historická z pohľadu FC Barcelona, čo sa týka streleckej produktivity, bola sezóna 2011/2012 pod vedením Pepa Guardiolu so 190 gólmi. Paradoxné je to, že v uvedenom ročníku „Barca“ nevyhrala domácu najvyššiu súťaž ani Ligu majstrov. V La Lige dominoval Real Madrid a v LM triumfoval FC Chelsea.

Na druhom mieste so 175 gólmi je ročník 2014/2015, keď „Barca“ vyhrala „treble“. Treťou najproduktívnejšou sezónou FC Barcelona bola edícia 2015/2016 so 173 gólmi, na 4. priečke je momentálne ročník 2016/2017 so 171 gólmi.