Banky budú musieť obmedziť úvery. Dostanú sa mladí ľudia k vlastnému bývaniu?

Mladí ľudia, ktorí túžia po vlastnom bývaní alebo potrebujú peniaze na prefinancovanie nehnuteľnosti, sa môžu ocitnúť v neľahkej situácii. Banky kvôli hroziacim vládnym opatreniam sprísňujú podmienky, ktoré bude pravdepodobne spĺňať čoraz menej ľudí. Napriek tomu existuje možnosť, ako sa dostať k vlastnému bývaniu.

Chcete odísť od rodičov, osamostatniť sa a získať vlastné bývanie? V roku 2023 to môže byť ešte ťažšie. Neľahká situácia čaká najmä mladých ľudí s nedostatkom peňazí na financovanie nehnuteľnosti. Banky totiž avizujú zdražovanie hypoték kvôli chystaným osobitným odvodom. Ak štát siahne finančným inštitúciám na zisky, prídu o časť peňazí, ktoré za bežných okolností uvoľňujú klientom. Ich odpoveďou bude obmedzenie hypotekárnych úverov, čím utrpia hlavne mladí ľudia s obmedzenými finančnými možnosťami na získanie vlastného bývania. V súčasnosti na to veľká časť Slovákov v mladom veku využíva úver na bývanie pre mladých, ktoré banky ponúkajú ľuďom do 35 rokov veku. No bude tomu tak i po schválení navrhovanej novely zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach?

Až 13-tisíc rodín ročne nemusí získať hypotéku

Podľa Slovenskej bankovej asociácie (SBA) sa vyše 13-tisíc rodín ročne nemusí dostať k hypotéke.“Banky totiž budú mať ročne o 1,125 miliardy eur menej na poskytovanie úverov. Dôvodom je diskutované dodatočné zdanenie bánk. To totiž spôsobí zníženie vlastného kapitálu bánk, ktorý je nevyhnutný na poskytovanie nových úverov. Pri priemernej výške hypotéky 85-tisíc eur sa sen o vlastnom bývaní rozplynie 13 200 rodinám ročne,“ píše vo svojom stanovisku SBA.

Na situáciu už zareagovali niektoré finančné inštitúcie. Napríklad UniCredit Bank zvýšila úrokové sadzby pri trojročnom fixe o 0,8 percenta a päťročná fixácia dosahuje úroveň až 3,89 percent v porovnaní s predošlými 3,59 percentami. Stúpajúce úroky avizuje aj 365.banka, kde sa pri všetkých fixáciách úroky držia pri štyroch percentách.

Foto: Vovlastnom

Ako môžu mladí ľudia dnes získať vlastné bývanie?

Ako si splniť sen o vlastnom bývaní napriek zdražovaniu hypoték a stále vysokým cenám nehnuteľností? Odpoveďou na tento problém je služba VoVlastnom. Je to férová cesta k vlastnému bývaniu pre tých, ktorí momentálne nespĺňajú podmienky pre získanie hypotéky, alebo nemajú dostatok financií. Pre tých, ktorí si chcú zaistiť vysnívanú nehnuteľnosť za jej aktuálnu cenu, bez nutnosti okamžitej úhrady. VoVlastnom je totiž prvý rent-to-own systém na Slovensku – čiže prenájom nehnuteľností s možnosťou odkúpenia neskôr, ktorý umožňuje využívať bývanie ešte pred jeho odkúpením.

Ak túžite po vlastnom bývaní a nespĺňate sprísnené podmienky bánk, nemusíte svoj sen o svojom dome či byte vzdávať a odkladať na časy, keď sa vám podarí našetriť. Bývať môžete hneď. Pre viac informácií kontaktujte spoločnosť vovlastnom prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, telefonicky alebo emailom. Viac na www.vovlastnom.sk.

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Vovlastnom