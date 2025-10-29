Šéfom českého parlamentu bude Tomio Okamura

Po stredajšom koaličnom rokovaní to potvrdila podpredsedníčka hnutia ANO Alena Schillerová.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Líder českej krajne pravicovej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura. Foto: SITA/AP
Česko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Česko

Šéfom dolnej komory českého parlamentu by sa mal stať predseda krajne pravicovej nacionalistickej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura. Za šéfa poslaneckej snemovne ho nominujú koalícia ANO, SPD a Motoristov. Po stredajšom koaličnom rokovaní to potvrdila podpredsedníčka ANO Alena Schillerová, informuje spravodajský web TN.cz.

Populistické hnutie ANO Andreja Babiša, ktoré v českých parlamentných voľbách zvíťazilo, chce obsadiť funkciu podpredsedu parlamentu. Post ďalšieho podpredsedu má patriť pravicovej populistickej strane Motoristi.

Budúca česká opozícia má v parlamente obsadiť dve podpredsednícke kreslá. Na jedno si nárokuje ODS, na ďalšie hnutie STAN.

Viac k osobe: Tomio Okamura
Okruhy tém: Český parlament Predseda
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk